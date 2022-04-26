تقرير كونغولي: 10 آلاف دولار وسيارة مكافأة للاعبي مازيمبي حال التأهل لنهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز أمام مازيمبي في الكونفدرالية

وعد مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الكونغولي لاعبي فريقه بمكافآت ضخمة حال الوصول لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وسيلتقي مازيمبي مع نهضة بركان المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الشهر المقبل.

وبحسب موقع "sportrdc" الكونغولي فأن كاتومبي وعد لاعبيه حال الوصول لنهائي الكونفدرالية بالحصول على 10 آلاف دولار كحوافز وسيارة لكل لاعب.

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يذكر أن نهضة بركان المغربي يدربه فلوران إبينجي المدير الفني السابق لفيتا كلوب الكونغولي المنافس الأبرز محليا لمازيمبي.

وتفوق مازيمبي على بيراميدز بالفوز بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

فيما ودع المصري على يد نهضة بركان بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادلا بنتيجة 2-2.

وسيلتقي الفريقان ذهابا يوم 8 مايو المقبل ثم الإياب يوم 15 مايو.

وسبق أن توج مازيمبي بلقب الكونفدرالية مرتين من قبل عامي 2016 و2017.

ويمتلك الفريق الكونغولي في جعبته 11 لقبا قاريا برصيد 5 ألقاب دوري أبطال و2 كونفدرالية 3 سوبر و1 كأس كؤوس.

مازيمبي الكونفدرالية
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