بعد الإنجازات المحلية والإفريقية.. بترو أتلتيكو يجدد تعاقد مدربه

أعلن نادي بترو أتلتيكو الأنجولي تجديد تعاقد البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني للفريق.

وقرر النادي الأنجولي تجديد تعاقد المدرب البرتغالي لمدة موسم آخر. لينتهي بنهاية الموسم المقبل 2022/2023.

وتولى المدرب البالغ من العمر 45 عاما تدريب بترو أتلتيكو بداية الموسم الجاري، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 21 عاما.

كذلك يحقق بترو أتلتيكو أفضل سجل في الدوري الأنجولي مع مدربه البرتغالي، لأول مرة منذ 20 عاما.

ويلعب بترو أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، وذلك بعدما نجح في التغلب على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

جدير بالذكر أن ألكسندر سانتوس كان يعمل في الجهاز الفني للأهلي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو.

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