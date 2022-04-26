مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل تقرير مراقب مباراة نهضة بركان والمصري

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 15:51

كتب : محمد عبد العظيم

هيثم لعيوني - المصري X نهضة بركان

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفاصيل ما جاء في تقرير مراقب مباراة نهضة بركان المغربي ضد المصري.

وفاز نهضة بركان على المصري بهدف دون رد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليتأهل الفريق المغربي لنصف نهائي البطولة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تقرير مراقب المباراة والحكم التونسي صادق السلمي اشتمل على تفاصيل اعتداء فريق المصري على طاقم التحكيم عقب المواجهة".

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وأضاف "تم تدوين اعتداء محمود جابر المدير الإداري للمصري على الحكم بجانب أحد الإداريين في الجهاز الفني".

وواصل "الحكم عقب المباراة طرد كل من محمد جريندو وفريد شوقي لاعبا المصري، ومجدي تراوي المدرب العام للفريق بسبب محاولة الاعتداء عليه وتوجيه السباب له".

وأشار "كذلك تم تدوين أن معين الشعباني المدير الفني للمصري تفوه بعبارات غير لائقة تجاه الطاقم التحكيمي".

وأفصح "تقرير مراقب المباراة أيضا احتوى على كافة الاعتراضات التي فعلتها دكة بدلاء المصري خلال اللقاء، التي كانت بشكل غير لائق وتحاول إثارة الشغب".

وأتم تصريحاته "ننتظر انعقاد اجتماع لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري من أجل إصدارة العقوبات تجاه المصري".

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي كشف لـFilGoal.com عن التوقع بإصدارة عقوبات كبيرة على المصري وجهازه الفني وبعض اللاعبين بسبب ما بدر منهم عقب المباراة تجاه الحكم صادق السلمي.

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