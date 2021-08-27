مباشر بارالمبياد طوكيو - شريف عثمان يحصد الميدالية الأولى لمصر

تنطلق فعاليات وزن 59 كجم لمنافسات رفع الأثقال بمشاركة البطل المصري شريف عثمان في الرابعة فجرا، ووزن 50 كجم سيدات بمشاركة رحاب أحمد.

ويسعى شريف عثمان لضمان الميدالية الأولى لمصر في طوكيو 2020 والرابعة على التوالي له في تاريخه البارالمبي.

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الساعة 4 فجرا - شريف عثمان منافسات 59 كجم (رفع أثقال)

شريف عثمان يحصد الميدالية الفضية بعد رفع لاعب الصين 187 كجم أيضا وفوزه لأنه صاحب الوزن الأخف

بعد فشل محاولات لاعبي تشيلي والسلفادور.. شريف عثمان ينجح في رفع ثقل 187 ويصعد للمركز الأول في انتظار محاولة لاعب الصين

شريف عثمان ضمن ميدالية بعد فشل محاولة لاعب تشيلي

حتى الآن شريف في المركز الثالث بـ 184 كجم بالتساوي في الثقل مع لاعب السلفادور وبفارق 1 كيلو عن لاعب الصين في الصدارة ويأتي لاعب تشيلي في المركز الثالث بـ183

محاولة ثانية ناجحة لبطلنا شريف عثمان برفع 184كجم.. بعد قليل المحاولة الثالثة والأخيرة

محاولة أولى ناجحة لبطلنا شريف عثمان برفع 181كجم

انطلاق المنافسات

ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم القياسي العالمي والبارالمبي بثقل 211 كجم والمسجل في ريو 2016.

يشارك شريف عثمان في البارالمبياد للمرة الرابعة على التوالي وكان قد حصد على 3 ذهبيات في بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.

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الساعة 6 صباحا - رحاب أحمد منافسات 50 كجم (رفع أثقال)

انطلاق المنافسات بعد قليل