بارالمبياد طوكيو 2020 - سامح عبد العزيز يودع منافسات تنس الطاولة

ودع سامح عبد العزيز منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو 2020 من ربع النهائي.

وخسر سامح أمام الكوري الجنوبي كيم يونج جان بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8 و11-4 و11-4.

وكان سامح قد تأهل من مجموعته وتفوق على الأندونيسي أستان أديوس بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 40 دقيقة.

وسبق أن ودع الثنائي المصري إبراهيم حمدتو وفايزة محمود منافسات تنس الطاولة.

وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

أما فايزة محمود أمام السويدية إنجيلا لوندباك بنتيجة 3-0 لتفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.