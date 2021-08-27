بارالمبياد طوكيو 2020 - سامح عبد العزيز يودع منافسات تنس الطاولة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

سامح عبد العزيز - تنس طاولة

ودع سامح عبد العزيز منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو 2020 من ربع النهائي.

وخسر سامح أمام الكوري الجنوبي كيم يونج جان بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8 و11-4 و11-4.

أخبار متعلقة
بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد إلى ربع نهائي تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يتأهل إلى ثمن نهائي تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020 - حمدتو وفايزة يودعان منافسات تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020 - خسارة هناء أحمد وأيمن كمال في منافسات تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020 - تنس طاولة.. سيد محمد يحقق الفوز الأول في المجموعات

وكان سامح قد تأهل من مجموعته وتفوق على الأندونيسي أستان أديوس بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 40 دقيقة.

وسبق أن ودع الثنائي المصري إبراهيم حمدتو وفايزة محمود منافسات تنس الطاولة.

وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

أما فايزة محمود أمام السويدية إنجيلا لوندباك بنتيجة 3-0 لتفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

بارالمبياد طوكيو 2020 سامح عبد العزيز - تنس طاولة تنس طاولة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سولشاير: إذا كان رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس فإنه يعلم أننا هنا 9 دقيقة | أوروبا
بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يودع منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي 17 دقيقة | طوكيو 2020
مجاهد: لن يكون هناك تعارض بين مونديال الأندية وكأس العرب.. ومشكلة المنتخب أكبر من صلاح والنني 32 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد: قرار إلغاء كأس مصر ليس سهلا.. سنناقش في اجتماع الأندية تحديد موعد إنشاء الرابطة 55 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تجديد عقد كاسيميرو حتى 2025 ساعة | ميركاتو
بارالمبياد طوكيو 2020 - سامح عبد العزيز يودع منافسات تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
قرعة المؤتمر الأوروبي - مواجهات قوية لـ روما وتوتنام في النسخة الأولى ساعة | أوروبا
أليجري يحسمها: رونالدو أخبرني أنه يريد الرحيل عن النادي.. أتمنى له التوفيق ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك