بارالمبياد طوكيو 2020 - سامح عبد العزيز يودع منافسات تنس الطاولة
الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 14:23
كتب : FilGoal
ودع سامح عبد العزيز منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو 2020 من ربع النهائي.
وخسر سامح أمام الكوري الجنوبي كيم يونج جان بنتيجة 3-0.
وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8 و11-4 و11-4.
وكان سامح قد تأهل من مجموعته وتفوق على الأندونيسي أستان أديوس بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 40 دقيقة.
وسبق أن ودع الثنائي المصري إبراهيم حمدتو وفايزة محمود منافسات تنس الطاولة.
وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.
أما فايزة محمود أمام السويدية إنجيلا لوندباك بنتيجة 3-0 لتفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.