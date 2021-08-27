بارالمبياد طوكيو 2020 - الميدالية الأولى لمصر.. شريف عثمان يحصد الفضية

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 05:39

كتب : محمد سمير

شريف عثمان - فضية بارالمبياد طوكيو 2020

حصد الأسطورة شريف عثمان الميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم لفعاليات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ونجح عثمان في رفع ثقل بوزن 187 كجم ليحقق الميدالية الفضية الأولى في تاريخه والبارالمبية الرابعة له.

وبذلك تحقق مصر أولى ميداليات بارالمبياد طوكيو 2020 في اليوم الثالث للمنافسات.

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وخطف الصيني يونجكاي كي الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 187 كجم ولكن وزن اللاعب أخف من شريف عثمان وهو ما رجح كفته.

وبذلك يحقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الرابعة على التوالي بعد ثلاث ذهبيات في دورات بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.

وشريف عثمان هو صاحب الرقم القياسي البارالمبي والعالمي بثقل 211 كجم وذلك كان خلال منافسات أولمبياد ريو 2016.

وترفع مصر رصيدها إلى ميدالية بارالمبية أولى في طوكيو 2020 في انتظار باقي منافسات اليوم.

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو شريف عثمان
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