بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يودع منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي

ودع سيد محمد منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من الصيني يان تشيو بنتيجة 3-1.

وتقدم سيد محمد في الشوط الأول بنتيجة 11-4.

إلا أن الصيني عاد وفاز بشوطين متتاليين بنتيجة 5-11 و9-11.

وفي الشوط الرابع كاد سيد أن يحسمه ويعادل النتيجة للوصول لشوط فاصل، إلا أنه خسر بصعوبة بنتيجة 13-11.

وكان سيد قد تفوق في على الياباني ياجي كاتسيوشي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في ثمن النهائي.

وودع سامح عبد العزيز منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي، بعدما خسر سامح أمام الكوري الجنوبي كيم يونج جان بنتيجة 3-0.

وسبق أن ودع الثنائي المصري إبراهيم حمدتو وفايزة محمود منافسات تنس الطاولة.

وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.

أما فايزة محمود أمام السويدية إنجيلا لوندباك بنتيجة 3-0 لتفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.