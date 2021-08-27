بارالمبياد طوكيو 2020 - سيد محمد يودع منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي
الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 15:10
كتب : FilGoal
ودع سيد محمد منافسات تنس الطاولة في بارالمبياد طوكيو 2020 بالخسارة من الصيني يان تشيو بنتيجة 3-1.
وتقدم سيد محمد في الشوط الأول بنتيجة 11-4.
إلا أن الصيني عاد وفاز بشوطين متتاليين بنتيجة 5-11 و9-11.
وفي الشوط الرابع كاد سيد أن يحسمه ويعادل النتيجة للوصول لشوط فاصل، إلا أنه خسر بصعوبة بنتيجة 13-11.
وكان سيد قد تفوق في على الياباني ياجي كاتسيوشي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في ثمن النهائي.
وودع سامح عبد العزيز منافسات تنس الطاولة من ربع النهائي، بعدما خسر سامح أمام الكوري الجنوبي كيم يونج جان بنتيجة 3-0.
وسبق أن ودع الثنائي المصري إبراهيم حمدتو وفايزة محمود منافسات تنس الطاولة.
وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.
أما فايزة محمود أمام السويدية إنجيلا لوندباك بنتيجة 3-0 لتفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.