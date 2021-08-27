بارالمبياد طوكيو 2020 - الفضية الثانية لمصر.. رحاب رضوان تحصد المركز الثاني بسبب الميزان

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 07:14

كتب : محمد سمير

تتويج رحاب رضوان بفضية بارالمبياد طوكيو 2020

حصدت رحاب رضوان الميدالية الفضية الثانية لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020 بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم لرفع الأثقال.

وبذلك تحصد رحاب رضوان الميدالية الفضية الثانية في تاريخها بعد فضية بارالمبياد ريو 2016.

وبدأت رحاب رضوان بداية قوية برفع ثقل 117 كجم لتحطم الرقم البارالمبي من المحاولة الأولى.

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وفي المحاولة الثانية نجحت في رفع ثقل 120 كجم لتواصل تألقها وتبتعد بـ 8 كجم عن أقرب منافسيها.

لكن طلبت الصينية داندان هو تعديل محاولتها الأخيرة لتنجح في رفع 120 كجم وتعادل رقم رحاب رضوان.

ولم تنجح رحاب في رفع ثقل 121 كجم في المحاولة الثالثة لتفوز اللاعبة الصينية لأنها أخف على الميزان بفارق 60 جرام فقط عن رحاب.

وبذلك ترفع مصر رصيدها إلى ميداليتين فضيتين في الترتيب العام.

وكان شريف عثمان قد حصد فضية وزن 59 كجم بنفس طريقة رحاب لأن لاعب الصين كان أخف على الميزان.

طوكيو 2020 رحاب رضوان رفع أثقال بارالمبياد طوكيو
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