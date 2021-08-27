بارالمبياد طوكيو 2020 - جيهان عبد العزيز تودع منافسات رفع الأثقال

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

جيهان عبد العزيز - رفع أثقال

ودعت جيهان عبد العزيز منافسات رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما احتلت المركز السابع في منافسات 55 كجم سيدات.

ورفعت جيهان 100 كجم كأعلى وزن لها لتكتفي بالمركز السابع بفارق 25 كجم عن الأوكرانية ماريانا شيفتشوك التي حققت الذهبية.

محاولة أولى صحيحة برفع 96 كجم، ثم محاولة ثانية خاطئة برفع 100 كجم.

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وأتمت محاولتها الثالثة بشكل صحيح برفع 100 كجم.

وحصدت رفع الأثقال لمصر اليوم الجمعة ميداليتين، ففازت رحاب رضوان لتحصد الميدالية الفضية.

فيما حصد شريف عثمان الميدالية الفضية.

بارالمبياد طوكيو 2020 جيهان عبد العزيز رفع أثقال
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