انتهت بارالمبياد طوكيو - فضيتان في اليوم الثالث من نصيب شريف عثمان ورحاب رضوان

تنطلق فعاليات وزن 59 كجم لمنافسات رفع الأثقال بمشاركة البطل المصري شريف عثمان في الرابعة فجرا، ووزن 50 كجم سيدات بمشاركة رحاب رضوان.

ويسعى شريف عثمان لضمان الميدالية الأولى لمصر في طوكيو 2020 والرابعة على التوالي له في تاريخه البارالمبي.

=============

الساعة 1:30 ظهرا - "كرة طائرة جلوس رجال" مصر × البوسنة والهرسك (الجولة الأولى دور مجموعات)

البوسنة تتفوق على مصر بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى

=======

تنس طاولة

ودع سيد محمد منافسات تنس الطاولة بالخسارة من الصيني يان تشيو بنتيجة 3-1

ودع سامح عبد العزيز منافسات من ربع النهائي بالخسارة من الكوري الجنوبي كيم يونج جان بنتيجة 3-0

======

الساعة 12 ظهرا - "كرة هدف سيدات" مصر × أمريكا (الجولة الثانية دور مجموعات)

سيدات مصر يخسرن من أمريكا في كرة الهدف بنتيجة 10-0

=======

الساعة 9:30 صباحا - جيهان عبد العزيز منافسات وزن 55 كجم (رفع أثقال)

جيهان تحتل المركز السابع في منافسات 55 كجم سيدات

=============

الساعة 6 صباحا - رحاب رضوان منافسات 50 كجم (رفع أثقال)

حصدت رحاب رضوان الميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم لرفع الأثقال

============

الساعة 4 فجرا - شريف عثمان منافسات 59 كجم (رفع أثقال)

حصد الأسطورة شريف عثمان الميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم