انتهت بارالمبياد طوكيو - فضيتان في اليوم الثالث من نصيب شريف عثمان ورحاب رضوان

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 03:38

كتب : محمد سمير

شريف عثمان - فضية بارالمبياد طوكيو 2020

تنطلق فعاليات وزن 59 كجم لمنافسات رفع الأثقال بمشاركة البطل المصري شريف عثمان في الرابعة فجرا، ووزن 50 كجم سيدات بمشاركة رحاب رضوان.

ويسعى شريف عثمان لضمان الميدالية الأولى لمصر في طوكيو 2020 والرابعة على التوالي له في تاريخه البارالمبي.

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الساعة 6 صباحا - رحاب رضوان منافسات 50 كجم (رفع أثقال)

حصدت رحاب رضوان الميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم لرفع الأثقال

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الساعة 4 فجرا - شريف عثمان منافسات 59 كجم (رفع أثقال)

حصد الأسطورة شريف عثمان الميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو شريف عثمان رفع أثقال
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