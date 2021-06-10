ملف – كل ما تحتاجه للتعرف على مجموعات يورو 2020

الخميس، 10 يونيو 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

يورو 2020

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، غدا الجمعة، بمشاركة 24 منتخبا مُقسمة على 6 مجموعات.

FilGoal.com يقدم لك كل ما تحتاجه للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بمجموعات البطولة.

المجموعة الأولى:

مجموعات يورو 2020 (1) – إيطاليا عكس المعتاد ضد طموح ثلاثي.. ومنتخب يفقد يوما في البطولة

المجموعة الثانية:

مجموعات يورو 2020 (2) – حلم بلجيكا ضد الدنمارك وروسيا.. وظهور أول

المجموعة الثالثة:

مجموعات يورو 2020 (3) – جيل جديد يبحث عن لقب هولندا الثاني.. وصراع ثلاثي على التأهل

المجموعة الرابعة:

مجموعات يورو 2020 (4) – من العدو القديم إلى سخرية بأغنية.. ورباعي لم يحقق سوى 3 انتصارات عند الحسم

المجموعة الخامسة:

مجموعات يورو 2020 (5) – 3 ألقاب كانوا ليصبحوا 4.. ورابط بين الثلاثي في الأدوار الإقصائية

المجموعة السادسة:

مجموعات يورو 2020 (6) – عندما يكون شعار مجموعة الموت في محله تماما

مجموعات اليورو مجموعات يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية
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