ملف – كل ما تحتاجه للتعرف على مجموعات يورو 2020
الخميس، 10 يونيو 2021 - 23:52
كتب : FilGoal
تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، غدا الجمعة، بمشاركة 24 منتخبا مُقسمة على 6 مجموعات.
FilGoal.com يقدم لك كل ما تحتاجه للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بمجموعات البطولة.
المجموعة الأولى:
مجموعات يورو 2020 (1) – إيطاليا عكس المعتاد ضد طموح ثلاثي.. ومنتخب يفقد يوما في البطولة
المجموعة الثانية:
مجموعات يورو 2020 (2) – حلم بلجيكا ضد الدنمارك وروسيا.. وظهور أول
المجموعة الثالثة:
مجموعات يورو 2020 (3) – جيل جديد يبحث عن لقب هولندا الثاني.. وصراع ثلاثي على التأهل
المجموعة الرابعة:
مجموعات يورو 2020 (4) – من العدو القديم إلى سخرية بأغنية.. ورباعي لم يحقق سوى 3 انتصارات عند الحسم
المجموعة الخامسة:
مجموعات يورو 2020 (5) – 3 ألقاب كانوا ليصبحوا 4.. ورابط بين الثلاثي في الأدوار الإقصائية
المجموعة السادسة:
مجموعات يورو 2020 (6) – عندما يكون شعار مجموعة الموت في محله تماما