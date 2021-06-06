مجموعات يورو 2020 (6) - عندما يكون شعار مجموعة الموت في محله تماما

اعتاد الجميع على تسمية أي مجموعة في أي بطولة تضم 3 منتخبات قوية باسم مجموعة الموت، هذا الأمر ينطبق تماما على المجموعة السادسة في يورو 2020.

ألمانيا (بطل مونديال 2014) وفرنسا (بطل مونديال 2018) والبرتغال (بطل يورو 2016) في مجموعة واحدة، وكل منهم من منتخبات الصف الأول بأوروبا، يكمل المجموعة بهم منتخب المجر.

تواجد المنتخبات الثلاثة الكبرى في مجموعة واحدة يضمن لجماهير كرة القدم في العالم مشاهدة مباراة مثيرة على الأقل في كل جولات مرحلة المجموعات.

منتخبات ثلاثة تملك من التاريخ والحاضر ما يكفي لتكون المجموعة الأسخن في بطولة اليورو التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

تاريخ المنتخبات في اليورو

ألمانيا

توجت ألمانيا باللقب في 1972 و1980 و1996، كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة مع إسبانيا، وتأتي فرنسا بعدهما ببطولتي عام 1984 و2000.

منتخب ألمانيا يعتبر الأنجح في تاريخ البطولة، ليس فقط لأنه أكثر من توج باللقب، لكن لأنه أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في 6 مناسبات، ولأنه أكثر الفرق تحقيقاً للوصافة، مثل الاتحاد السوفيتي، 3 مرات.

كما تواجد المانشافت في المربع الذهبي للبطولة في 9 نسخ، وهو أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ البطولة برصيد 12 مشاركة من أصل 15 بطولة.

فرنسا

ظهر المنتخب الفرنسي في بطولات اليورو في 9 مناسبات وحصد اللقب مرتين، الأولى عام 1984 بقيادة ميشيل بلاتيني، والثانية عام 2000 بقيادة ديشامب المدرب الحالي للديوك.

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وحل منتخب فرنسا بالمركز الرابع مرتين في نسختي 1960 و1996.

منتخب الديوك كثر من حقق انتصارات في بطولة واحدة، فقد فاز بـ5 مباريات في 3 نسخ، 1984 و2000 و2016، يشاركه في هذا الرقم القياسي منتخب إسبانيا في نسخة 2008.

البرتغال

يملك منتخب البرتغال رقما مميزا بالتأهل من مرحلة المجموعات للمراحل الإقصائية كأكثر المنتخبات، مع ألمانيا، في 7 مناسبات.

لكنه ينفرد برقم قياسي مختلف، وهو التأهل للأدوار النهائية في 7 مشاركات متتالية.

رقم قياسي سلبي يملكه برازيل أوروبا وهو كونه أكثر المنتخبات لعبا ضد بطل البطولة، وقد حدث ذلك في 5 نسخ (1984، 2000، 2004 "مرتين"، 2012).

أما المنتخب المجري فيشارك في اليورو للمرة الرابعة وأبرز إنجازات هو برونزية نسخة 1964، وهو صاحب أطول فجوة زمنية بين مشاركتين في البطولة من 1972 حتى 2016.

كيف تأهلوا

تصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة بـ7 انتصارات من 8 مباريات، بفارق نقطتين عن نظيره الهولندي وتأهل بأمان إلى نهائيات الأمم الأوروبية.

المنتخب الفرنسي تأهل أيضا كمتصدر لمجموعته، بـ7 انتصارات من 8 مباريات مثل الألمان.

وتأهل المنتخب البرتغالي للدفاع عن لقبه بعدما احتل وصافة مجموعته بالتصفيات برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر منتخب أوكرانيا، وذلك من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

في التصفيات فازت المجر على كرواتيا وويلز، فيما خسرت مرتين أمام سلوفاكيا لتكتفي بالمركز الرابع.

وبعد الهبوط في دوري الأمم الأوروبية، انتصر المنتخب المجري على منافسين أفضل منه في التصنيف مثل تركيا وصربيا ، ليتأهل إلى اليورو مستفيدا من نظام التصفيات الجديد.

المدربون

يأمل يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا وداع المانشافت بعد 15 عاما بأفضل طريقة، فالمدرب المخضرم سيترك منصبه لهانز فليك عقب نهاية البطولة.

سيحاول لوف أن يمسح ذكريات الفشل في مونديال 2018 والخروج من الدور الأول بتحقيق مسيرة ناجحة في يورو 2020 والتتويج بالبطولة، لما لا والفريق يضم مجموعة من النجوم على رأسهم أكثر من لاعب من بايرن ميونيخ صاحب السداسية العام الماضي.

ويسعى لوف لتجهيز نجومه الشباب الذين يشاركون في أول حدث كروي كبير في مسيرتهم، مثل ليروي ساني وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز وسيرج جنابري،

ويعتمد المدرب الألماني على اللعب بطريقة 4-2-3-1، وقاد منتخب ألمانيا لـ15 عاما في 188 مباراة، فاز في 120 وتعادل 37 وخسر 31

ديديه ديشامب الذي تعرض على مدار سنوات لانتقادات حادة بسبب استبعاد كريم بنزيمة سيدخل البطولة بكتيبة مدججة بالنجوم، بينهم مهاجم ريال مدريد المتألق.

ديشامب قد يصبح ثاني مدرب في التاريخ يحصد لقبي كأس العالم واليورو ليصبح بطل العالم وبطل أوروبا في وقت واحد، بعد الإسباني فيسنتي ديل بوسكي الذي حقق هذا الإنجاز لأول مرة مع منتخب بلاده في مونديال 2010 ثم يورو 2012.

وقد يكون ثاني شخص في التاريخ يتوج باليورو كلاعب وكمدرب، ليعادل إنجاز بيرتي فوجتس مع ألمانيا كلاعب في 1972 وكمدرب في 1996، فقد توج باللقب مع فرنسا كلاعب في 2000.

ويعتمد ديشامب على خطة 4-3-3 و4-2-3-1، وقاد فرنسا في 111 مباراة، فاز في 73 مباراة وتعادل في 20 وخسر 18.

يملك فرناندو سانتوس مدرب البرتغال العديد من الخيارات في خط الوسط والهجوم، فخط هجومه قد يكون ضمن الأقوى في البطولة.

سانتوس سيحاول إيجاد طريقة للاستفادة من قدرات كل من ديوجو جوتا وجواو فيليكس وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وأندريه سيلفا بجوار كريستيانو رونالدو.

المدرب العجوز الذي يلعب دائما بطريقة 4-3-2-1، قاد البرتغال في 82 مباراة، فاز في 51 وتعادل 19 وانهزم في 12 مناسبة.

ويلعب الإيطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر بطريقة 4-2-3-1 أيضا، ولعب أقل عدد من المباريات مع فريق بهذه المجموعة القوية، فقط 28 مباراة، فاز في 15 وخسر 9 وتعادل في 4.

نجوم المجموعة

لسنا بحاجة للتحدث عن نجوم المجموعة السادسة، فيكفي أن نقول أنها تضم من ألمانيا، مانويل نوير وتوماس مولر وتوني كروس وجوشوا كيميتش وإلكاي جوندوجان وغيرهم.

المنتخب الفرنسي بطل العالم يضم كوكبة من النجوم، على رأسهم العائد كريم بنزيمة وبول بوجبا وكيليان مبابي ونجولو كانتي وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.

منتخب البرتغال ليس كريستيانو رونالدو فقط، فهناك روبن دياز وبرناردو سيلفا وديوجو جوتا وجواو فيليكس وبرونو فيرنانديز.

المنتخب المجري يضم نجما شابا وهو دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيج وقد يكون أحد مفاجآت البطولة.

مباريات المجموعة

الجولة الأولى

المجر × البرتغال، يوم 15 يونيو في تمام السادسة مساء على ملعب بوشكاش أرينا.

فرنسا × ألمانيا، يوم 15 يونيو في تمام التاسعة مساء على ملعب إليانتس أرينا.

الجولة الثانية

المجر × فرنسا، يوم 19 يونيو في الثالثة مساء على ملعب بوشكاش أرينا.

البرتغال × ألمانيا، يوم 19 يونيو في السادسة مساء على ملعب إليانتس أرينا.

الجولة الثالثة

البرتغال × فرنسا، يوم 23 يونيو في التاسعة مساء على ملعب بوشكاش أرينا.

ألمانيا × المجر، يوم 23 يونيو في التاسعة مساء على ملعب إليانتس أرينا.

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توقع FilGoal.com

المنتخبات الثلاثة الكبرى تلعب البطولة بضغوط مختلفة على عاتق كل فريق، بينما يلعب المنتخب المجري بدون أي ضغوط مما قد يجعله يحدد من يتأهل للدور الثاني، ولم لا يتأهل.

لا ننسى أن المنتخب المجري حقق تعادلا مثيرا مع البرتغال في يورو 2016، فالفريق الذي غاب عن بطولات اليورو لمدة 44 عاما تصدر المجموعة بعد الفوز على النمسا والتعادل مع إيسلندا.

لن تكون مفاجأة لو اكتسح المنتخب الألماني كل منافسيه، وهو الأمر نفسه بالنسبة لفرنسا.

أما المنتخب البرتغالي فهو بحاجة لأداء سوبر أمام ألمانيا وفرنسا من أجل العبور للدور الثاني.

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