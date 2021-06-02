مجموعات يورو 2020 (2) - حلم بلجيكا ضد الدنمارك وروسيا.. وظهور أول

يدخل منتخب بلجيكا منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطموح وحلم تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات بلجيكا والدنمارك وروسيا وفنلندا.

يتصدر منتخب بلجيكا التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أنه لم يجد صعوبة في التأهل لبطولة اليورو بالعلامة الكاملة كأقوى هجوم ودفاع في فرق أوروبا بالتصفيات لكن ذلك ليس كافيا.

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إذ خذل منتخب بلجيكا متابعيه في النسخة الماضية عندما ودع المنافسات من الدور ربع النهائي بعد خسارة مفاجئة أمام ويلز وكان وقتها مرشحا من المتابعين للمنافسة على اللقب.

ربما ذلك يجعل فرق المجموعة الثانية ليس بينها أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب لكن يبقى حلم المنتخبات لتحقيق المفاجأة وحصد اللقب مشروعا.

فلما لا يتمنى منتخب الدنمارك تكرار مفاجأة أخرى مثل مفاجأة إنجاز 1992 بتحقيق لقب اليورو الوحيد في تاريخ البلاد ولم يكن وقتها من المرشحين، بل إنها المرة الوحيدة التي وصل فيها منتخب الدنمارك للمباراة النهائية.

ولم يسبق لمنتخبات المجموعة الثانية التتويج بلقب اليورو سوى إنجاز الدنمارك عام 1992، بينما حققت روسيا اللقب عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي في النسخة الأولى عام 1960.

أما منتخب فنلندا فيظهر في منافسات اليورو للمرة الأولى في تاريخه، لذلك لا يبحث الفريق عما هو أكثر من شرف المشاركة مع الكبار.

المجموعة في مدينتين

تقام منافسات المجموعة الثانية في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك وسان بيترسبرج في روسيا.

منتخب الدنمارك هو أكثر المنتخبات المستفيدة إذ يلعب جميع مبارياته على ملعبه ووسط جماهيره.

بينما منتخب بلجيكا أكثر الفرق المتضررة إذ يفتتح مبارياته أمام روسيا على ملعب الأخير قبل أن يواجه الدنمارك في الجولة الثانية بملعب الأخير أيضا ثم يعود مجددا إلى روسيا لمواجهة فنلندا في ختام دور المجموعات.

وتستغرق المدة بين كوبنهاجن وسان بيترسبرج ساعتين عن طريق الطيران.

أما منتخب روسيا فيلعب أول مباراتين على ملعبه بينما المواجهة الأخيرة أمام الدنمارك في كوبنهاجن.

وعلى العكس يلعب منتخب فنلندا أول مباراة في كوبنهاجن بينما المباراتين الثانية والثالثة في روسيا.

تاريخ المنتخبات الأربعة في البطولة

يشارك منتخب بلجيكا للمرة السادسة من أصل 16 نسخة من بطولة اليورو.

أول مشاركتين هما الأفضل لمنتخب بلجيكا إذ حصد برونزية نسخة 1972 قبل أن يحقق فضية نسخة 1980، وفي النسخة الأخيرة ودع من ربع النهائي.

شارك منتخب روسيا منذ النسخة الأولى وكان تحت مسمى الاتحاد السوفيتي وحصد وقتها الاتحاد السوفيتي لقب النسخة الأولى عام 1960 كما حقق الوصافة ثلاث مرات.

أما منذ أن لعب باسم منتخب روسيا فشارك في خمس نسخ سابقة وكانت أفضل مراكزه الوصول لنصف نهائي نسخة 2008.

منتخب الدنمارك هو أكثر منتخبات المجموعة مشاركة إذ يشارك للمرة التاسعة، وسبق له تحقيق اللقب في مفاجأة نسخة 1992.

ومنذ إنجاز 92 لم تصل الدنمارك إلى ربع النهائي سوى مرة واحدة في نسخة 2004، ولم يشارك المنتخب في النسخة السابقة عام 2016.

وأخيرا يشارك منتخب فنلندا للمرة الأولى في تاريخه.

كيف تأهلوا

تأهل منتخب بلجيكا بالعلامة الكاملة ضمن منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات وحقق نجاحا كبيرا.

حققت بلجيكا الفوز في العشر مباريات دون خسارة أي نقاط ونجح منتخب بلجيكا أن يكون أفضل هجوم في التصفيات بـ 40 هدفا وأفضل دفاع بتلقي 3 أهداف فقط.

وكان منتخب روسيا ضمن المجموعة التاسعة بجوار بلجيكا ونجح في التأهل ليلتقيا مجددا في نفس المجموعة باليورو.

وفاز منتخب روسيا في 8 مباريات ولم يخسر سوى مباراتين وكانتا أمام بلجيكا.

وحسم منتخب الدنمارك تأهله كثاني المجموعة الرابعة خلف منتخب سويسرا في المجموعة التي ضمت بجوارهما أيرلندا وجورجيا وجبل طارق.

وجمع منتخب الدنمارك 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سويسرا المتصدر وثلاث نقاط عن أيرلندا أقرب منافسيه.

أما منتخب فنلندا فحقق المفاجأة بالتأهل كثاني المجموعة العاشرة خلف إيطاليا، وتأهلت فنلندا للمرة الأولى متفوقة على منتخبات اليونان والبوسنة والهرسك وأرمينيا وليتشتينستاين.

جمع منتخب فنلندا 18 نقطة من 6 انتصارات وبفارق 4 نقاط عن اليونان أقرب منافسيه.

المدربون

يتولى روبيرتو مارتينيز قيادة منتخب بلجيكا منذ أغسطس 2016 وقاد الفريق في كأس العالم 2018 وحقق إنجاز الميدالية البرونزية.

ويعتمد مارتينيز على طريقة لعب 3-4-2-1، وخاضت بلجيكا 54 مباراة تحت قيادة مارتينيز وحققت الفوز في 42 بنسبة نجاح تقترب من 78% بينما خسر في 4 مباريات وتعادل 8 مرات.

أما منتخب روسيا فيقوده ستانيسلاف تشيرتشيسوف منذ أغسطس 2016 أيضا وقاد الفريق في كأس العالم 2018 على ملعبه، وحقق المفاجأة بإقصاء منتخب إسبانيا وقتها والوصول لربع النهائي.

يعتمد ستانيسلاف على خطة 4-2-3-1، وقاد روسيا في 53 مباراة ونجح في تحقيق الفوز 23 مباراة بنسبة نجاح 43% بينما تعادل 11 مرة وخسر في 19 مباراة.

ويقود كاسبر هيولماند منتخب الدنمارك منذ أغسطس من العام الماضي إذ لم يكمل عامه الأول مع الفريق.

يعتمد كاسبر على طريقة 4-2-3-1 وقاد الدنمارك في 10 مباريات حتى الآن ونجح في تحقيق الفوز في 7 منهم بنسبة نجاح 70% وخسر في مباراتين والمفارقة أن اللقائين أمام بلجيكا، بينما تعادل في مباراة وحيدة.

وأخيرا يقود ماركو كانيرفا قيادة منتخب فنلندا منذ ديسمبر 2016 وحقق مع الفريق أبرز إنجاز في تاريخ فنلندا وهو التأهل إلى اليورو.

ويعتمد كانيرفا على خطة 5-3-2 و 4-4-2، وقاد فنلندا في 46 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 23 منهم بنسبة نجاح 50% بينما خسر في 16 مرة وتعادل في 7 مباريات.

نجوم المنتخبات

لا يعتمد منتخب بلجيكا على النجم الأوحد لكنه يمتلك كتيبة من النجوم المتألقين لعل أبرزهم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وإدين هازارد نجم ريال مدريد وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

عانى هازارد طوال الموسم من إصابات متكررة حرمته من المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد لكن زميله كورتوا كان متألقا هذا الموسم مع الفريق حتى رغم عدم التتويج ببطولة في النهاية.

أما كيفن دي بروين فحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة بينما حقق وصافة دوري أبطال أوروبا، أما روميلو لوكاكو فقاد إنتر لاستعادة لقب الدوري الإيطالي بعد غياب.

يعتبر أرتيم دزوبا مهاجم روسيا ولاعب زينيت الروسي أبرز لاعبي المنتخب.

وخاض دزوبا 34 مباراة ونجح في المساهمة في 31 هدفا بتسجيل 22 وصناعة 9 آخرين وقاد زينت للتتويج بلقب الدوري الروسي.

أما منتخب الدنمارك فيمثل الثلاثي كاسبر شمايكل حارس المرمى وكريستيان إريكسن صانع الألعاب ومارتن برايثويت القوة الضاربة للفريق.

بينما تيمو بوكي مهاجم نورويتش الإنجليزي هو أبرز لاعبي منتخب فنلندا.

وخاض بوكي 42 مباراة هذا الموسم وساهم في 30 هدفا بتسجيل 26 وصناعة 4 آخرين، ويحتاج بوكي لهدفين فقط من أجل اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده.

مباريات ودية

يلعب منتخب بلجيكا مباراتين وديتين استعدادا لليورو، إذ يواجه اليونان غدا الخميس ويختتم استعداداته بمواجهة كرواتيا مساء الأحد.

أما منتخب الدنمارك فيواجه ألمانيا في النمسا مساء اليوم الأربعاء، ويختتم استعداداته بمواجهة البوسنة والهرسك مساء الأحد.

بينما خاض منتخب روسيا مباراة ودية بالفعل وتعادل أمام بولندا بهدف لكل منهما، ويختتم استعداداته بمواجهة بلغاريا مساء السبت.

وأخيرا خاض منتخب فنلندا مباراة ودية أمام السويد وخسر بهدفين دون مقابل، ويلعب أمام إستونيا مساء الجمعة في ختام الاستعدادات.

مباريات المجموعة

الجولة الأولى (السبت 12 يونيو)

الدنمارك × فنلندا

بلجيكا × روسيا

الجولة الثانية

فنلندا × روسيا (الأربعاء 16 يونيو)

الدنمارك × بلجيكا (الخميس 17 يونيو)

الجولة الثالثة (الإثنين 21 يونيو)

روسيا × الدنمارك

فنلندا × بلجيكا

توقع FilGoal.com

الأقرب هو تصدر منتخب بلجيكا المجموعة بأريحية ليصبح أول المتأهلين لثمن النهائي ويتنافس منتخبا الدنمارك وروسيا على المركزين الثاني والثالث.

وتزيد حظوظ صاحب المركز الثالث من هذه المجموعة في التأهل كأفضل ثوالث.

أما منتخب فنلندا فيسعى لكتابة التاريخ بتحقيق أول نقطة له في اليورو وهو ما قد يفقد وقتها المنتخب المنافس له حظوظ التأهل.