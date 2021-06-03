مجموعات يورو 2020 (3) - جيل جديد يبحث عن لقب هولندا الثاني.. وصراع ثلاثي على تأهل تاريخي

لقب واحد فقط لبطولات أمم أوروبا هو ما تمتلكه منتخبات المجموعة الثالثة وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق يورو 2020.

تسديدة تاريخية بقدم ماركو فان باستن في 1988 كتبت لقب منتخب هولندا الوحيد في بطولات اليورو، واللقب الوحيد أيضا لكل منتخبات المجموعة الثالثة ليورو 2020.

هولندا والنمسا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، منتخبات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

يدخل منتخب هولندا بطولة يورو 2020 وهو يحتل المركز الـ14 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات.

جيل جديد يتسلح به منتخب هولندا، من أجل محو الصورة السيئة للطواحين بعدما فشل المنتخب في التأهل لبطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2018.

كما أن منتخب هولندا يتسلح أيضا بمدرب جديد وهو فرانك دي بور.

وهو الذي تولى المنتخب خلفا لمواطنه رونالد كومان الذي رحل لتدريب برشلونة، وقاد دي بور هولندا في 10 مباريات فقط حتى الآن.

وبخلاف هولندا، أي منتخب آخر من المجموعة سيعبر دور المجموعات سيدخل تاريخ اليورو لأن المنتخبات الثلاثة أوكرانيا والنمسا ومقدونيا لم تحقق ذلك من قبل.

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طريقة التأهل لليورو

تأهل منتخب هولندا للبطولة بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات خلف ألمانيا المتصدر.

بينما احتل منتخب النمسا المركز الثاني في مجموعته خلف بولندا. وهي المشاركة الثالثة له في اليورو بعد 2008 عندما استضاف البطولة، و2016 في فرنسا.

وجاء بعده مقدونيا الشمالية في المركز الثالث بالمجموعة ذاته في التصفيات. وهي المرة الأولى لمنتخب مقدونيا أن يشارك في أي بطولة كبرى لكرة القدم.

أما منتخب أوكرانيا حقق المفاجأة وتصدر مجموعته في التصفيات متفوقا على البرتغال حامل لقب البطولة. وهي المشاركة الثالثة له في البطولة.

مباريات المجموعة

وتقام جميع مباريات المجموعة الثالثة في مدينتي بوخاريست في رومانيا، وأمستردام في هولندا.

لذلك يتسلح منتخب هولندا بملعبه وجمهوره الذي سيخوض أمامه جميع مباريات دور المجموعات.

وبخلاف هولندا سيلعب كل منتخب مباراتين في ملعب ومباراة في ملعب آخر.

ويخض منتخب النمسا مباراتين بوخاريست وأخرى في أمستردام، والأمر ذاته لمنتخب مقدونيا الشمالية.

أما منتخب أوكرانيا سيخوض مباراتين في أمستردام والمباراة الثالثة في بوخاريست.

المدربون

تولى فرانك دي بور تدريب هولندا في منتصف التصفيات المؤهلة لليورو خلفا لرونالد كومان، وقاد الطواحين في 10 مباريات حتى الآن.

وحقق دي بور مع هولندا 4 انتصارات وخسر مرتين وتعادل 4 مرات.

أما منتخب أوكرانيا يقود الأسطورة أندريه شيفتشينكو نجم ميلان السابق، وهو الذي يحقق طفرة منذ توليه هذه المهمة.

شيفتشينكو تولى تدريب أوكرانيا في 45 مباراة حقق خلالها 21 انتصار مقابل 11 هزيمة و13 تعادل.

بينما يتولى تدريب منتخب النمسا الألماني فرانكو فودا، وهو الذي بدأ هذه المهمة في 2017.

ومنذ هذه الفترة قاد منتخب النمسا في 34 مباراة حقق خلالها 21 انتصارا و9 هزائم و4 تعادلات.

وأخيرا يقود إيجور أنجيلوفسكي تدريب منتخب مقدونيا الشمالية منذ عام 2015 وحتى الآن.

وخلال هذه الفترة قادهم في 48 مباراة حقق خلالها 21 انتصارا و16 هزيمة و11 تعادل.

نجوم المجموعة

يعد ممفيس ديباي هو نجم منتخب هولندا الحالي والذي يعول عليه الجميع في قيادة هجوم الطواحين بشكل مميز مثلما يفعل مع فريقه ليون الفرنسي.

الأضواء ذهبت نحو ديباي وذلك بسبب غياب النجم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وقائد منتخب هولندا عن البطولة للإصابة.

ثم يأتي جورجينو فينالدوم نجم ليفربول السابق والقريب من الانضمام لبرشلونة، والذي يعد حاليا قائد منتخب هولندا.

وبعد ديباي وفينالدوم يأتي أيضا فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي ضمن أبرز نجوم منتخب هولندا.

وتلقى منتخب هولندا ضربة قوية قبل البطولة بعدما تعرض حارسه ياسبر سيليسين للإصابة بفيروس كورونا وتم استبعاده من القائمة.

أما في منتخب أوكرانيا فيحمل أندريه يارميلينكو جناح وست هام يونايتد الإنجليزي آمال الفريق الأصفر في البطولة.

وفي النمسا يعد دافيد ألابا مدافع ريال مدريد المنضم حديثا للفريق الملكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني هو نجم المنتخب وقائده أيضا.

ويأتي بعده ماركو أرناوتوفيتش مهاجم شنجاهاي الصيني وهو الاسم الأبرز في خط الهجوم.

وأخيرا منتخب مقدونيا الذي يعول كثيرا على نجمه المخضرم جوران بانديف لاعب إنتر ميلان السابق ومهاجم جنوى الإيطالي الحالي.

ورغم أن بانديف يبلغ من العمر 37 عاما إلا أن كل الآمال معلقه عليه لقيادة منتخب بلاده في اليورو.

هل تعلم

يعد غياب منتخب هولندا عن بطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2018 هو أكبر غياب له عن البطولات الكبرى منذ منتصف الثمانينيات عندما احتفلوا بعودتهم بالفوز باليورو عام 1988.

كما أن هذه هي المرة الأولى الذي ينجح فيها منتخب أوكرانيا من التأهل لبطولات اليورو من خلال التصفيات بشكل مباشر، لأن المشاركة الأولى له جاءت عندما استضاف البطولة في 2012 رفقة بولندا. والثانية بعدما لعب ملحق التصفيات في 2016.

أما منتخب النمسا فمنذ 30 عاما لم يحقق أي فوز في أي بطولة كبرى سواء اليورو أو كأس العالم، منذ انتصر على الولايات المتحدة 2-1 في مونديال 1990.

وأن المركز الثالث الذي احتله منتخب مقدونيا الشمالية في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لبطولة اليورو هو أعلى مركز له في أي تصفيات خاضها منذ استقلال مقدونيا وعددها 13 مرة.

مباريات المجموعة

الجولة الأولى 13 يونيو

النمسا × مقدونيا الشمالية (بوخاريست)

هولندا × أوكرانيا (أمستردام)

الجولة الثانية 17 يونيو

أوكرانيا × مقدونيا الشمالية (بوخاريست)

هولندا × النمسا (أمستردام)

الجولة الثالثة 21 يونيو

مقدونيا الشمالية × هولندا (أمستردام)

أوكرانيا × النمسا (بوخاريست)

توقع FilGoal.com

يعد منتخب هولندا المرشح الأول للتأهل من المجموعة وتصدر الترتيب، نظرا لفارق المستوى بينه وبين باقي المنتخبات.

ثم يأتي منتخب أوكرانيا كمرشح ثاني للتأهل بعد هولندا، أما منتخب النمسا قد ينافس على التأهل من خلال المنتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث.

وأخيرا منتخب مقدونيا سيحاول بكل قوة كتابة التاريخ والتأهل من دور المجموعات في أول مشاركة له ببطولة اليورو.

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