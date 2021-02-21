الاتحاد التنزاني يعلن استضافته لمواجهة شباب بلوزداد وصنداونز

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم موافقته على استضافة مواجهة شباب بلوزداد وصنداونز ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الاتحاد التنزاني عن استضافة مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصنداونز الجنوب إفريقي يوم 28 من شهر فبراير الجاري على ملعب دار السلام.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد منح مهلة لشباب بلوزداد لتحديد ملعب المباراة تنتهي اليوم الأحد وإلا اعتباره خاسرا بنتيجة 2-0.

وبذلك يتبقى موقف لقاء الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ماذا حدث؟

وكانت مباراة الوداد وكايزر تشيفز قد تأجلت من الجولة الأولى بسبب رفض السلطات المغربية استضافة الفريق الجنوب إفريقي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد المصري وافق على استضافة المباراة يوم 19 فبراير الماضي، لكن النادي الجنوب إفريقي أصدر بيانا يوضح فيه صعوبة خوض المباراة في القاهرة لسبيين. (طالع التفاصيل)

وعقب تحديد موعد جديد محتمل للمباراة، أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة اللقاء. (طالع التفاصيل)

وبعد أيام قليلة رفضت السلطات الجزائرية استضافة صنداونز ضمن مواجهات الجولة الثانية مثلما حدث في المغرب. (طالع التفاصيل)

وبعد ساعات قليلة أعلن النادي الجزائري إلغاء المباراة لآجل غير مسمى. (طالع التفاصيل)

وعقّد كاف اجتماعا مع الأندية الجنوب إفريقية لبحث إمكانية حل الأزمة، وأصدر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانا رفض فيه نقل مباريات أنديته ومنتخباته القارية إلى أراضٍ محايدة. (طالع التفاصيل)