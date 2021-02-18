تأجيل لقاء شباب بلوزداد وصنداونز لأجل غير مسمى

الخميس، 18 فبراير 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد - الكونفدرالية

أعلن شباب بلوزداد الجزائري اليوم الخميس تأجيل مباراته ضد ماميلودي صنداونز رسميا بعد إبلاغه بالقرار من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح النادي الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "ملف مباراة الفريق سيبقى معلقا لحين عرضه على اللجنة المكلفة بالمنافسات في الاتحاد الإفريقي والتي ستدرس إمكانية إجراء اللقاء من عدمه".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" كشفت في وقت سابق طلب الاتحاد الجزائري من كاف تأجيل المباراة لرفض السلطات استقبال بعثة صنداونز بسبب تفشي سلاسة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

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وكان من المقرر أن تقام المباراة في ثاني جولات دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من رفض السلطات المغربية إقامة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

مواجهة لم يتحدد لها موعد جديد بعد، بعد تحديد إقامتها في مصر ومن ثم تأجلت من جديد بسبب فشل الفريق الجنوب إفريقي في السفر، وبعدها أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة المباراة.(طالع التفاصيل)

ويحتل صنداونز صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على الهلال السوداني، برصيد 3 نقاط.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي.

شباب بلوزداد صنداونز في إفريقيا
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