كايزر تشيفز يكشف صعوبة سفره إلى مصر لـ "سببين" للقاء الوداد

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 15:12

كتب : محمد عبد العظيم

كايزر تشيفز

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي صعوبة سفره إلى مصر لخوض الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكان كاف قد قرر إقامة المباراة بين الفريقين في ملعب مصر على ملعب السلام يوم 19 فبراير المقبل، بعد رفض السلطات المغربية استضافة المباراة. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي الجنوب إفريقي في بيان عبر موقعه الرسمي صعوبة السفر إلى مصر لـ سببين: "تحديات التأشيرة ولوجستيات السفر. نظرا للإخطار الذي مدته ثلاثة أيام للعب المباراة، سيظل النادي يواجه تحديات مماثلة من السفارة المصرية لأن الأمر يستغرق سبعة أيام عمل على الأقل للحصول على الموافقة على التأشيرات التي ستمكننا من السفر إلى مصر".

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وأضاف البيان: "سيشكل تأمين الرحلات الجوية في هذه الساعة المتأخرة تحديا أيضا نظرا لأن بعض شركات الطيران لا تعمل بسبب قيود فيروس كورونا".

وأوضح البيان: "بناءً على ما سبق فأن ذلك سيكون له تأثيره السلبي على مواجهة هورويا كوناكري الغيني المقررة الثلاثاء 23 فبراير المقبل".

لذلك يقترح النادي وفقا لبيانه أن تقام المباراة في مرحلة لاحقة، خاصة ليصبح قادرا على خوض مواجهات الجولة الثانية والثالثة يوم 5 مارس من دوري الأبطال.

وأتم النادي أنه سيتواصل مع كاف لتحديد موعدا مناسبا للجميع، وكذلك شدد على خوض مواجهة أمازولو في الدوري الجنوب إفريقي يوم 17 فبراير المقبل، أي غدا الأربعاء.

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