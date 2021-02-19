بيان – الاتحاد الجنوب إفريقي: نرفض إقامة مبارياتنا في أراضٍ محايدة.. ونطالب بتطبيق اللوائح

أصدر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، بيانا رسميا لرفض نقل مباريات أنديته ومنتخباته القارية إلى أراضٍ محايدة.

البيان رفض نقل مباريات فرق جنوب إفريقيا إلى أراضٍ محايد، وطالبة بتطبيق اللوائح التي تعتبر الفرق التي ترفض استقبال فرق جنوب إفريقيا خاسرة.

من جهة أخرى، طلب الاتحاد الإفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، تزويده بـ أي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة بـ COVID-19 من قبل الأندية والفرق الوطنية، أو بأي بحث تم إجراؤه بشأن وضع COVID-19 في جنوب إفريقيا والذي يستدعي البحث عن بدائل لإقامة المباريات فيها.

وجاء نص بيان الاتحاد الجنوب إفريقي كالتالي:

بعد استئناف نشاط كرة القدم في البلاد لكل من الأنشطة الدولية والمحلية، لم نشهد مطلقًا زيادة في عدد الإصابات بسبب البروتوكولات الصحية الصارمة المعمول بها والتي تتماشى مع بروتوكولات"كاف" الصحية لفيروس كورونا.

-لن تستخدم جميع أنديتنا/منتخباتنا الوطنية أماكن محايدة، إذ لا توجد أسباب صحية كبيرة تستدعي ذلك.

نطالب CAF بتزويدنا بـ أي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة بـ COVID-19 من قبل الأندية والفرق الوطنية، وبـ أي بحث يتم إجراؤه بشأن وضع COVID-19 في جنوب إفريقيا والذي من شأنه أن يضمن بدائل في هذه المرحلة حيث أن جميع البلدان لديها حالات COVID-19 مع احتلال المغرب المرتبة الثانية في القارة بعد جنوب إفريقيا.

بعد استضافتنا ساو تومي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وعدد من المباريات في بطولات CAF دون أي حوادث متعلقة بالصحة، نحث CAF على تطبيق القواعد واللوائح، إذ لا ترغب الأندية أو الدول في السفر إلى جنوب إفريقيا أو السماح لجنوب إفريقيا في التواجد لديها، فيجب أن تخسر تلك الأندية والدول المباريات بما يتماشى مع لوائح CAF.

تأتي الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد رفض السلطات المغربية دخول نادي كايزر تشيفز لكرة القدم للمشاركة في مباراة دوري أبطال إفريقيا. بعد ذلك، طلبت أندية ودول أخرى من CAF نقل مبارياتها من جنوب إفريقيا التي سخر منها الاتحاد باعتبارها انتهازية.

من المقرر أن يسافر فريق جنوب إفريقيا للرجال تحت 17 سنة إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بينما من المقرر أن ينعقد مؤتمر CAF في 12 مارس في المغرب أيضًا.

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شباب بلوزداد أعلن رسميًا عن تأجيل مباراته أمام صن داونز بالجولة الثانية من دور المجموعات –التي كان مقررا إقامتها الثلاثاء المقبل- إلى أجلٍ غير مسمى.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من تأجيل مباراة الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الأولى بوازع من السلطات الصحية المغربية أيضا، مباراة ازدادت إقامتها تعقيدا بعدما اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم استضافتها.