مصدر من كاف لـ في الجول: الأحد مهلة نهائية لـ الوداد وبلوزداد.. وتلك القواعد الجديدة

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" موقف مباراتي الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا لـ FilGoal.com.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "غدا المهلة النهائية لـ الوداد المغربي وشباب بلوزداد لتحديد ملعب مباراتي كايزر تشيفز وصنداونز على الترتيب".

وأضاف "شباب بلوزداد تقدم بطلب للإقامة المباراة في السودان أحد يومي 27 أو 28 فبراير وينتظر رد السلطات السودانية للموافقة على استضافة اللقاء".

وشدد المصدر "الفريق الذي يفشل في إيجاد ملعب سيعتبر خاسرا بنتيجة 2-0".

وأتم موضحا "عند تحديد ملعب المباراة في دولة محايدة وإذا رفض الفريق الضيف أن يلعب في ملعب محايد فيعتبر هو الخاسر للمباراة لإمتناعه عن السفر".

ماذا حدث؟

وكانت مباراة الوداد وكايزر تشيفز قد تأجلت من الجولة الأولى بسبب رفض السلطات المغربية استضافة الفريق الجنوب إفريقي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد المصري وافق على استضافة المباراة يوم 19 فبراير الماضي، لكن النادي الجنوب إفريقي أصدر بيانا يوضح فيه صعوبة خوض المباراة في القاهرة لسبيين. (طالع التفاصيل)

وعقب تحديد موعد جديد محتمل للمباراة، أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة اللقاء. (طالع التفاصيل)

وبعد أيام قليلة رفضت السلطات الجزائرية استضافة صنداونز ضمن مواجهات الجولة الثانية مثلما حدث في المغرب. (طالع التفاصيل)

وبعد ساعات قليلة أعلن النادي الجزائري إلغاء المباراة لآجل غير مسمى. (طالع التفاصيل)

وعقّد كاف اجتماعا مع الأندية الجنوب إفريقية لبحث إمكانية حل الأزمة، وأصدر الاتحاد الجنوب إفريقي بيانا رفض فيه نقل مباريات أنديته ومنتخباته القارية إلى أراضٍ محايدة. (طالع التفاصيل)