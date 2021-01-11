مدرب سموحة: ريان إلى كليوباترا؟ أتمنى ضمه.. ولو رحل حسام حسن سنعوضه بمهاجم عربي
الإثنين، 11 يناير 2021 - 01:03
كتب : FilGoal
أبدى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، رغبته في استقدام أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي، رغم دخول سيراميكا كليوباترا على الخط.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
وكان FilGoal.com قد علم أن الساعات الأخيرة شهدت تحولا مفاجئا في مستقبل ريان، إذ اقترب من الخروج معارا إلى سيراميكا كليوباترا وليس سموحة.
وعلّق سامي على ذلك: "ملفات التفاوض أتركها بالكامل لـ فرج عامر رئيس النادي ولا أتدخّل فيها".
وأضاف: "أنا اختصاصي فني فقط ويتم سؤالي عن رأيي في اللاعب، وأحمد ياسر ريان لاعب مهم ونحتاج لتدعيمات هجومية ووجوده سيكون إضافة جيدة".
وكشف سامي: "طلبنا تعويض حسام حسن حال رحيله، وقتها سيتدم انتداب مهاجم قوي جدا من المنطقة العربية".
وأوضح سامي: "رحيل أحمد حمودة عن الجهاز الفني حدث لأسباب خاصة تتعلق بعمله في مؤسسة أخرى".
وتابع: "محمد صلاح أبو جريشة اعتذر عن عدم تولي مهمة المدرب العام بسبب تعاقده مع قناة فضائية وسيكون من الصعب إلغاء عقده معها".
وأضاف: "أحمد صالح عمل معي في النجوم، والعجيزي ابن سموحة وكان قائدا للفريق وعمل في قطاع الناشئين وتم تصعيده".
وأتم: "فرج عامر يدعمني بشكل كامل وهناك تنسيق بيننا، هذه التغييرات ليست مؤشرا لإمكانية رحيلي".