مدرب سموحة: ريان إلى كليوباترا؟ أتمنى ضمه.. ولو رحل حسام حسن سنعوضه بمهاجم عربي

أبدى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، رغبته في استقدام أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي، رغم دخول سيراميكا كليوباترا على الخط.

وكان FilGoal.com قد علم أن الساعات الأخيرة شهدت تحولا مفاجئا في مستقبل ريان، إذ اقترب من الخروج معارا إلى سيراميكا كليوباترا وليس سموحة.

وعلّق سامي على ذلك: "ملفات التفاوض أتركها بالكامل لـ فرج عامر رئيس النادي ولا أتدخّل فيها".

وأضاف: "أنا اختصاصي فني فقط ويتم سؤالي عن رأيي في اللاعب، وأحمد ياسر ريان لاعب مهم ونحتاج لتدعيمات هجومية ووجوده سيكون إضافة جيدة".

وكشف سامي: "طلبنا تعويض حسام حسن حال رحيله، وقتها سيتدم انتداب مهاجم قوي جدا من المنطقة العربية".

وأوضح سامي: "رحيل أحمد حمودة عن الجهاز الفني حدث لأسباب خاصة تتعلق بعمله في مؤسسة أخرى".

وتابع: "محمد صلاح أبو جريشة اعتذر عن عدم تولي مهمة المدرب العام بسبب تعاقده مع قناة فضائية وسيكون من الصعب إلغاء عقده معها".

وأضاف: "أحمد صالح عمل معي في النجوم، والعجيزي ابن سموحة وكان قائدا للفريق وعمل في قطاع الناشئين وتم تصعيده".

وأتم: "فرج عامر يدعمني بشكل كامل وهناك تنسيق بيننا، هذه التغييرات ليست مؤشرا لإمكانية رحيلي".