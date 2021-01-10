خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يقترب من سيراميكا كليوباترا

اقترب نادي سيراميكا كليوباترا من الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الساعات الأخيرة تحول كبير في مستقبل مهاجم الأهلي الشاب.

وعلم FilGoal.com أنه بالرغم من اقتراب أحمد ياسر ريان من الانتقال لصفوف سموحة في الساعات القليلة المقبلة.

إلا أن نادي سيراميكا كليوباترا دخل في مفاوضات قوية مع الأهلي لضم اللاعب.

وتسير المفاوضات بين سيراميكا كليوباترا من ناحية، وبين الأهلي والمهاجم الشاب من ناحية أخرى بشكل ناجح.

لذلك تتجه النية داخل الأهلي للاعتذار لنادي سموحة بعدما كان أحمد ياسر قريبا من الانتقال للفريق السكندري.

وكان سموحة اقترب من الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ثنائي هجوم الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقضى أحمد ياسر ريان الموسمين الماضيين معارا من الأهلي للجونة قبل أن يعود للقلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.

ويضم الأهلي حاليا في خط الهجوم كل من والتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وأحمد ياسر وصلاح محسن، بالإضافة إلى جونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر.