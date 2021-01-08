أبو جريشة لـ في الجول: اعتذرت عن عدم تولي مهمة المدرب العام لـ سموحة

أعلن محمد صلاح أبو جريشة قائد الإسماعيلي الأسبق، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لـ سموحة.

وكان سموحة قد أعلن تولي أبو جريشة مهمة المدرب العام خلفا لـ أحمد حمودة، وهاني العجيزي مهمة المدرب خلفا لـ خميس جعفر.

لكن أبو جريشة صرّح لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم تولي مهمة المدرب العام، انتهت المسألة بود كبير".

وأوضح: "طلبني أحمد سامي لأنضم للجهاز ومجلس الإدارة رحّب لأني عملت في سموحة من قبل".

وتابع: "وجودي في سموحة كان سيعني تضحيتي بارتباطات أخرى، وبالفعل رحبت، لكني لم أتوصل لاتفاق مع الإدارة".

ونفى أبو جريشة أي خلافات مع أحمد سامي المدير الفني: "أنا وسامي أصدقاء، بل هو من رشحني لشغل المنصب، أتمنى له التوفيق".

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.