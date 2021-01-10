سموحة: اتفقنا مع أحمد ريان وصلاح محسن.. والزمالك طلب حسام حسن

الأحد، 10 يناير 2021 - 11:36

كتب : محرر في الجول

أحمد ياسر ريان - المنتخب الأولمبي

قال فرج عامر رئيس سموحة إنه اتفق مع الثنائي، أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، على الانتقال لفريقه لكن تتبقى موافقة الأهلي.

أحمد ياسر ريان

النادي : الأهلي

سموحة

وأوضح عامر في تصريحات لإذاعة أون سبورت "علمنا أن أحمد ريان يريد الرحيل عن الأهلي، اتفقنا معه على كل شيء، والأمر نفسه بالنسبة لصلاح محسن، لكن تتبقى موافقة محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد الرجوع لبيتسو موسيماني (مدرب الأهلي)".

وأضاف "الزمالك طلب حسام حسن فعلا، لكن ثمنه لا يقل عن 40 مليون جنيه لأنه أفضل مهاجم في مصر الآن، ولأن بديله غال جدا، لاعب عربي نفاوضه يريد مليوني دولار في الموسم".

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ويبحث مهاجما الأهلي، ريان ومحسن، عن فرصة للمشاركة بعد تقلصها في الأهلي الذي تعاقد في يناير الجاري مع الزامبي والتر بواليا.

وفي الزمالك، يسعى المسؤولون لانتداب مهاجم جيد لتعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد.

وكشف الزمالك صباح الأحد أن مصطفى بات قريبا من الانتقال لسانت ايتيان الفرنسي. (التفاصيل)

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