سموحة: سنتعاقد مع مهاجم عربي من العيار الثقيل لم يسبق له اللعب في مصر

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن فريقه بصدد التعاقد مع مهاجم عربي وصفه بـ"العيار الثقيل"، وشدد على أنه لم يسبق له اللعب في مصر.

وصرح عامر عبر إذاعة "أون تايم سبورتس": "نعم سنتعاقد مع مهاجم عربي من العيار الثقيل، لم يسبق له اللعب في مصر".

وعن تأجيل مباراة الفريق ضد الإنتاج الحربي في الدوري، أوضح "أجرينا مسحتين، الأولى رسمية والثانية تابعة لاتحاد الكرة، وثبت إصابة 11 لاعبا على الأقل بفيروس كورونا".

وأشار رئيس النادي السكندري "لم يكن ممكنا خوض اللقاء، فالفريق قائمته تضم 22 لاعبا فقط، وبالطبع تأجيل اللقاء فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل ضغط جدول مباريات الدوري".

وأتم فرج عامر تصريحاته "نعم الدوري هذا الموسم صعب للغاية، الجولات الأولى شهدت طفرة لجميع الأندية، والكل خائف من بعضه، لكن المستوى الحقيقي للفرق سيظهر مع الوقت، راض عن أداء سموحة ولكن غير سعيد بالنتائج، لقد واجهنا سوء حظ بخلاف الظلم التحكيمي في بعض المباريات".

ويمتلك نادي سموحة في مركز المهاجم اللاعب حسام حسن فقط، والذي كان فرج عامر رئيس النادي قد أوضح أن لديه عرض إماراتي. (طالع التفاصيل)

ويحتل النادي السكندري المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد خوض 5 جولات.