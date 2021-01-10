أحمد صالح مدربا عاما لـ سموحة

الأحد، 10 يناير 2021 - 17:42

كتب : هاني العوضي أحمد شاكر

أحمد صالح

تولى أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق، مهمة المدرب العام في نادي سموحة.

وكان FilGoal.com قد علم أمس السبت أن صالح بصدد تولي مهمة المدرب العام للفريق السكندري.

وتحدث أحمد سامي، مدرب سموحة، مع صالح ليتولى الأخير منصب المدرب العام وهو ما رحب به الظهير الأيمن السابق.

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واعتذر محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، عن عدم قبول المنصب.

بينما انضم هاني العجيزي، لاعب سموحة والأهلي والزمالك السابق، للجهاز الفني لفريق الموج الأزرق بعد رحيل أحمد حمودي وخميس جعفر.

ولعب صالح (43 عاما) في بلدية المحلة والزمالك والاتحاد والترسانة واعتزل في 2010.

وعمل مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب شباب مصر ونادي النجوم وقاد فريق العلمين.

وتوج صالح بدوري أبطال إفريقيا 2002 وكأس الكؤوس الإفريقية 2000 وكأس السوبر الإفريقي 2003 مع الزمالك إضافة للقب الدوري 3 مرات.

سموحة أحمد صالح في الدوري الدوري المصري
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