بعد سلبية المسحة.. موسيماني يضم رباعي الأهلي غير المقيد إفريقيا لمعسكر القمة

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ضم الرباعي غيرا لمقيد إفريقيًا لمعسكر مباراة القمة.

موسيماني ضم صلاح محسن وناصر ماهر وأكريم توفيق العائدين من الإعارات، بالإضافة إلى بدر بانون الوافد الجديد من الرجاء البيضاوي.

وينطلق معسكر الأهلي اليوم الأحد استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وأجرى الرباعي مسحة طبية أمس السبت جاءت نتيجتها سلبية، مما فتح الباب أمام انخراطه في المعسكر.

ويخوض الأهلي مرانا مساء اليوم الأحد في ملعب التتش بالجزيرة، يدخل بعده مباشرة المعسكر المغلق.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بفوزه على أبو قير للأسمدة 2-1 أمس السبت.

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