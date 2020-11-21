بسيناريو ماراثوني.. الزمالك يعبر مأزق نادي مصر في البروفة الأخيرة قبل نهائي القرن

حقق الزمالك فوزا صعبا على نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر 2-1، بعد اللجوء للوقت الإضافي، قبل أيام من خوضه نهائي القرن ضد الأهلي على دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سيواجه طلائع الجيش في نصف النهائي يوم 1 ديسمبر، ويواجه الفائز، الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في نفس اليوم.

الزمالك حافظ على سجله خاليا من الهزائم في كأس مصر منذ هزيمته ضد المصري في نصف نهائي كأس مصر 2016/2017، كما حافظ على وجوده في نفس الدور منذ عام 2011.

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جايمي باتشيكو بدأ المباراة بتشكيل ضم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – كابونجو كاسونجو

الهجوم: مصطفى محمد

التشكيل أٌعلن بوجود محمد أوناجم بدلا من مصطفى محمد إلا أن إصابة المغربي تسببت في دخول مصطفى محمد للتشكيل، ودخول أسامة فيصل للدكة، تغيير سيلعب دورا كبيرا في نهاية المباراة.

الشوط الأول سار بلا أحداث كبرى، سوى سقوط كاسونجو في مصيدة التسلل.

ففي الدقيقى 8، تلقى كاسونجو بينية رائعة من إمام عاشور انفرد بوليد توفيق على إثرها وأودعها المرمى، إلا أن حكم الفيديو رأى أنه كان متسللا.

وفي الدقيقة 25، احتسب محمود عاشور ركلة جزاء للزمالك، قبل أن يتراجع بسبب أن كاسونجو كان متسللا قبل لعب عرضية لمست يد أحد مدافعي نادي مصر.

ولم يضغط نادي مصر إلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حيث مرر عمر الحبشي عرضية خرج عليها جنش بشكل خاطئ ولكن هجوم نادي مصر فشل في التعامل مع الكرة.

وفي الشوط الثاني، حاول الزمالك الضغط، وشارك أحمد سيد "زيزو" بدلا من كاسونجو في الدقيقة 59.



































































































































وفي الدقيقة 62، طرد الحكم محمود عاشور، إمام عاشور لاعب الزمالك، بشكل مباشر، بعد تدخل قوي على إسلام الفار.

الخطأ الذي ارتكبه عاشور تسبب في عرضية خطيرة لعبها الويشي برأسية خارج المرمى.

استمر ضغط الزمالك، حيث شارك طارق حامد بدلا من إسلام جابر في محاولة لتحرير لاعبي الفريق الهجوميين.

ولكن في الدقيقة 85، فاجأ البديل عبد الرحمن جندية الجميع بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء تسكن شباك جنش.

وحاول باتشيكو تدارك الأمور، بمشاركة أسامة فيصل بدلا من أحمد عيد، تغيير كان له مفعول السحر.

ففي الدقيقة الأخيرة من الـ 6 دقائق المحتسبة كوقت بدلا من الضائع، هيأ مصطفى محمد الكرة برأسه لفيصل داخل منطقة الجزاء، ليسدد صاروخا من داخل المنطقة سكنت شباك وليد توفيق لتتجه المباراة للأوقات الإضافية.

ومع بداية الوقت الإضافي، شارك محمد عبد السلام بدلا من شيكابالا.

وفي الدقيقة 100، تعرض فيصل لدفعة من حسني زكي لاعب نادي مصر ليحتسب عاشور ركلة جزاء، لكن VAR قرر أن الكرة من الخارج بعد استدعاء عاشور، ليحتسبها خطأ من خارج المنطقة ويطرد زكي بسبب منعه لهدف محقق.

وفي الشوط الإضافي الثاني ألغى الحكم هدفا لمصطفى محمد في الدقيقة 110 بداع التسلل.

وأخيرا، احتسب عاشور ركلة جزاء في الدقيقة 114 بعدما استدعاه VAR عقب عدم احتسابه لها، بعد عرقلة عبد الله جمعة.

ومثل مواجهة سموحة في دور الثمانية، سجل زيزو هدف التقدم في الدقيقة 116 ليعلن انتصار الزمالك بالمباراة الصعبة.