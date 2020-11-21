مرتضى: سأحضر نهائي إفريقيا من الملعب.. ولا أحد يقدر على تقييم أداء الزمالك والأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نيته حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا من ملعب اللقاء.

الزمالك يواجه الأهلي في موقعة نارية منتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور: "بإذن الله سأحضر نهائي إفريقيا من الملعب".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "سأحضر اللقاء من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على تحقيق البطولة الأغلى والأهم في إفريقيا".

وتابع "أهم شيء خروج اللقاء بشكل يليق باسم مصر أمام العالم كله".

وأكمل حديثه قائلا: "النهائي حدث مهم للغاية وسيحظى بمتابعة كل الوطن العربي والإفريقي، لذلك لابد أن تظهر مصر بأفضل شكل".

واستمر "سأجتمع مع اللاعبين مثلما أقوم بذلك قبل كل مباراة مصيرية".

وعن وصول فريقه لـ نصف نهائي كأس مصر، يرى مرتضى منصور "لا أحد يستطيع تقييم أداء ومستوى الزمالك في لقاء الكأس وكذلك أداء ومستوى الأهلي".

وفسر "اللاعبون مشغولون تماما بالتفكير في نهائي إفريقيا. هذا كل ما يدار في عقلهم الآن. الأهلي كان يلعب أمام أبو قير للأسمدة والأخير بـ 10 لاعبين ولم يظهر بمستواه لنفس السبب".

وأتم "الفوز اليوم أمام نادي مصر أهم من كل شيء من أجل الاستمرار في البطولة، في ظل تفكير الجميع في نهائي إفريقيا".

الزمالك حقق انتصارا مثيرا أمام نادي مصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.