شبكة ESPN: بديل مفاجئ لـ سانشو.. يونايتد يتجه إلى أوكامبوس

قبل 3 أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفية، يسابق مانشستر يونايتد الزمن للتعاقد مع جناح في ظل فشله المتواصل في إقناع بوروسيا دورتموند ببيع جادون سانشو.

شبكة ESPN ذكرت نقلا عن مصادرها، أن لوكاس أوكامبوس بات خيارا مطروحا لـ مانشستر يونايتد مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته.

ممثلو مانشستر يونايتد استطلعوا موقف اللاعب مع إشبيلية بالفعل.

من جانبها، لا تمانع إدارة إشبيلية بيع أوكامبوس لو وصلها عرض بـ40 مليون يورو.

إشبيلية كان قد اشترى أوكامبوس قبل عام واحد من أوليمبيك مرسيليا مقابل 15 مليون يورو، وبالتالي فانتقاله إلى مانشستر يونايتد قد يحقق ربحا هائلا للنادي الأندلسي.

وذكر التقرير أن أوكامبوس يمتاز بالقوة البدنية، مما يزيد من فرص نجاحه في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد لاحظ أيضا مرونة أوكامبوس وقدرته على شغل أغلب مراكز خط الهجوم.

وكان أوكامبوس قد واجه مانشستر يونايتد قبل أسابيع قليلة، عندما تفوّق إشبيلية 2-1 في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

يأتي ذلك بعد يومين من رفض دورتموند عرضا جديدا من يونايتد لضم الإنجليزي سانشو مقابل 100 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

ويتزامن مع طرح اسم عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الذي ذكرت صحيفة "أس" أن البلاوجرانا يريد بيعه حتى يقدر على استقدام ممفيس ديباي، معلومة نفاها رامون بلانس المدير التقني لـ برشلونة اليوم الجمعة، إذ شدد على تعويل فريقه على اللاعب الفرنسي.

أوكامبوس (26 عاما) جناح أرجنتيني خاض 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي، سجّل خلالها 17 هدفا، وصنع 5 أهداف.

وسبق لـ أوكامبوس اللعب لـ ريفر بليت، وموناكو، وجنوى، وميلان، قبل ان ينتقل من مرسيليا إلى إشبيلية.

ويمتلك أوكامبوس 3 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، سجل خلالها هدفين، ويتواجد في قائمة ليونيل سكالوني للتوقف الدولي المقبل.

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