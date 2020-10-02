شبكة ESPN: تمت أخيرا.. توريرا يسافر إسبانيا للانضمام لـ أتليتكو مدريد

"تمت أخيرا بعد مفاوضات مطولة".. هكذا عنونت نسخة أوروجواي في شبكة ESPN الإخبارية عن صفقة انتقال لوكاس توريرا من أرسنال إلى أتليتكو مدريد.

وكشفت الشبكة، وفقا لمصادرها الخاصة، إتمام المفاوضات بنجاح بين الأطراف الثلاثة بالكامل، ويستعد لاعب الوسط توريرا للسفر إلى إسبانيا في الساعات القليلة المقبلة من أجل الانتقال إلى أتليتكو مدريد.

صفقة انتقال توريرا من أرسنال لـ أتليتكو مدريد ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية شراء، وفقا لـ ESPN.

ولم توضح الشبكة، أو التقارير الإسبانية التي تحدثت عن إتمام الصفقة، قيمة الإعارة أو أحقية الشراء.

وودع توريرا لاعبي أرسنال اليوم الجمعة، وذلك قبل السفر إلى إسبانيا وإتمام انتقاله لكتيبة دييجو سيميوني.

شبكة ذا أثليتك الموثوقة أشارت في وقت سابق إلى رغبة أرسنال في الاستغناء عن توريرا مع آمل أن يساعده ذلك في ضم أحد أهدافه وهو توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو، أو حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

صفقة توماس بارتي إن تمت لـ أرسنال فأنها ليست ضمن صفقة توريرا.

وينتهي سوق الانتقالات في أوروبا في الخامس من أكتوبر المقبل، وأيام الحسم بدأت بالفعل.

توريرا صاحب الـ 24 عاما انضم لـ أرسنال في صيف 2018 قادما من سامبدوريا الإيطالي.

ولعب لوكاس 39 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

منذ انضمامه لـ أرسنال، وشارك توريرا في 89 مباراة في كل البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

الإسباني ميكيل أرتيتا، اعتمد على توريرا في 17 مناسبة ولكن غياب اللاعب بسبب الإصابة، إلى جانب تفضيل أرتيتا لثنائية جرانيت تشاكا وداني سيبايوس أخرج اللاعب من حسابات مدرب المدفعجية.

على المستوى الدولي، لعب لوكاس 23 مباراة بقميص منتخب أوروجواي.

وحقق توريرا لقب كأس إنجلترا ولقب كأس الرابطة الإنجليزية مع أرسنال.