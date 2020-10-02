موسيماني يجتمع بـ الخطيب فور وصوله الأهلي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 15:50

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

بيتسو موسيماني - محمود الخطيب - الأهلي

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مع رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط فور وصوله لمقر النادي عصر الجمعة.

ووصل موسيماني إلى مصر صباح اليوم تمهيدا لتوليه قيادة الأهلي خلفا للسويسري ريني فايلر.

ووقع المدرب الجنوب إفريقي على عقد مع الأهلي يمتد لعامين.

ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الأهلي استعدادا للقاء المقاولون العرب يوم الأحد المقبل في الجولة 31 من الدوري.

وقام الجنوب إفريقي بجولة في مقر النادي بالجزيرة والتقط صورا تذكارية بجوار دولاب ألقاب وكؤوس الأهلي.

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