سكاي: دورتموند رفض عرضا من يونايتد لضم سانشو

رفض بروسيا دورتموند عرضا من مانشستر يونايتد لضم لاعب الفريق جادون سانشو.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن يونايتد قدم عرضا يساوي 100 مليون يورو لضم اللاعب الإنجليزي صاحب الـ20 عاما وهو ما رفضه النادي الألماني.

وأوضح التقرير أن يونايتد رغم ذلك لم يستسلم وسيحاول إكمال الصفقة قبل نهاية الانتقالات في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في أكثر من مرة أن دورتموند حدد 120 مليون يورو مبلغا للسماح لسانشو بالرحيل إلى يونايتد، وهو الرقم الذي لا يريد النادي الإنجليزي دفعه.

ولم يضم يونايتد خلال الصيف الجاري سوى دوني فان دي بيك قادما من أياكس أمستردام.

ومنذ انتقاله إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي سجل صاحب الـ20 عاما 35 هدفا وصنع 45 في 100 مباراة خاضها مع الفريق الأول للنادي الألماني.