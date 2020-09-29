أس: ديمبيلي يقترب من يونايتد ليتيح ضم ديباي إلى برشلونة

اقترب عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن اللاعب الفرنسي سيكلف خزائن يونايتد ما يقرب من 50 لـ60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن انتقال ديمبيلي ليونايتد سيتيح لبرشلونة إمكانية ضم ممفيس ديباي من أولمبيك ليون بناء على رغبة المدير الفني رونالد كومان.

وانضم ديمبيلي لبرشلونة قادما من بروسيا دورتموند قبل ثلاث سنوات مقابل 130 مليون يورو ولن منذ ذلك الوقت عانى من إصابات كثيرة أبعدته عن الملاعب لـ191 يوما.

وسجل صاحب الـ23 عاما 19 هدفا وصنع 18 في 75 مباراة مع برشلونة.

ولم يضم يونايتد خلال الصيف الجاري سوى دوني فان دي بيك قادما من أياكس أمستردام.