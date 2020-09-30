متعب: فايلر نظر تحت قدميه فقط.. وأحيي إدارة الأهلي على قرارها

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - طنطا

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن ريني فايلر المدير الفني للأحمر لم ينظر لمستقبله مع الفريق واتخذ خطوة غير محسوبة.

وقال متعب في قناة أون تايم سبورتس: "فايلر مدرب جيد وقدم أداء جيد مع الأهلي وفاز بالدوري لكنه لم ينظر بعيدا ونظر تحت قدميه فقط".

وأضاف "كان يمكنه الفوز مع الأهلي بالمزيد من البطولات والتتويج ببطولة إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

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وتابع "بالنسبة لي التفكير في الماديات أكثر هو تفكير خاسر دائما وهذا تقريبا ما ذهب له فايلر".

وأكمل "كنت أتمنى أن يكون فايلر صريحا مع الأهلي ويطلب الرحيل لأنه تلقى عرضا من أحد الأندية الأخرى".

وأشار "اسم فايلر ظهر بشكل أكبر بعدما قدم مستوى جيد مع الأهلي ولذلك تلقى عروضا أخرى وقبل أن يتولى تدريب الأهلي لم يكن معروفا بالشكل الكافي".

وأتم تصريحاته "ولكن تعامل فايلر مع الأهلي بهذه الطريقة ووضعه شروطا تعجيزية للتجديد لم يعجبني ولذلك أحيي مجلس إدارة الأهلي على قرار توجيه الشكر له والتعاقد مع مدرب آخر".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صنداونز بحسب تقارير في جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر. (طالع التفاصيل)

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