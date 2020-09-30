مدرب الأهلي - تعرف أكثر على مساعدي موسيماني.. وسر النجاح في صنداونز

أتم الأهلي اتفاقه مع بيتسو موسيماني المدرب الجنوب إفريقي لخلافة السويسري ريني فايلر في قيادة الفريق.

وعلم FilGoal.com أن جهاز موسيماني يضم 3 من مساعديه على أن يكون التعاقد لمدة عامين.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن مساعدي المدرب الجنوب إفريقي قبل قيادة الأهلي.

رولاني موكوينا

يشغل موكوينا منصب المدرب المساعد، وعاد للانضمام إلى جهاز بيتسو موسيماني في صنداونز الفترة الأخيرة.

وتم تعيين موكوينا كمدرب مساعد في جهاز صنداونز شهر يوليو الماضي بعد رحيله عن الفريق في 2017.

يبلغ موكوينا من العمر 33 عاما وهو نجل جولياس سونو لاعب أورلاندو بايرتس السابق ومن عائلة كروية.

بدأ مسيرته التدريبية الاحترافية في فرق الشباب بنادي سيلفر ستارز الذي عرف لاحقا باسم بلاتينيوم ستارز.

التحق موكوينا بدورة دراسية في أوروبا ليتعلم من الدوري الإنجليزي وبالتحديد من ليفربول.

وانضم إلى نادي صنداونز في 2014 ضمن فريق تطوير النادي وتم ترقيته بعد ذلك ليكون أحد مساعدي بيتسو موسيماني.

واستمر موكوينا مع الفريق حتى عام 2017 وساهم في تتويج الفريق بلقبه الأول في دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

انتقل موكوينا بعد ذلك إلى نادي أورلاندو بايرتس ليعمل مساعدا لميلوتين سيريدوجيفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك الأسبق.

وتولى القيادة الفنية في أغسطس 2019 بشكل مؤقت بعد استقالة ميتشو، استمر في قيادة الفريق لمدة 5 أشهر وخاض 14 مباراة فاز في 4 وتعادل 5 وخسر 5 آخرين.

وعاد موكوينا بعد ذلك إلى مهمة الرجل الثاني عندما عمل كمساعد لجوزيف زينباور من ديسمبر 2019 إلى مارس 2020.

في مارس الماضي انتقل موكوينا إلى نادي تشيبا يونايتد ليعمل كمدير فني للفريق لكن الأمر لم يكتمل بسبب جائحة فيروس كورونا وقاد مباراة واحدة انتهت بالتعادل.

وفي يوليو الماضي عاد موكوينا إلى صنداونز من جديد ليعمل كمدرب مساعد مع موسيماني قبل أن ينتقل معه لقيادة الأهلي.

كابيلو رانجوانا

رانجوانا مدرب الأحمال في الجهاز الفني لموسيماني وربما أبرز ما يمتاز به هو "التخطيط".

انضم رانجوانا إلى الجهاز الفني لصنداونز في 2014 قادما من بلاتينوم ستارز، وسبق له العمل لفترة في منتخب جنوب إفريقيا.

وتحدث كابيلوا رانجوانا في تصريحات لإذاعة باور98.7 عام 2018 عن سر نجاح صنداونز قائلا: "الأمر يتعلق بالتخطيط الجيد، وأعني هذه الكلمة تحديدا".

وتابع "عليك أن تعرف ما يجب القيام به، فالتخطيط هو السبيل للنجاح، نعرف كيف سيبدو برنامجنا الشهر المقبل، يمكنك اختيار أي موعد وسأخبرك بما سنقوم به".

وكشف رانجوانا "وظيفتي في الأساس تصميم برنامج تدريبي للفريق طوال الموسم، التأكد من أن اللاعبين ينفذون خطط المدربين بمستويات لياقة بنسبة 100%".

وأتم تصريحاته "نقطة البداية هي التسجيل في أي مؤسسة لعلوم الرياضة، من المهم أن تتعلم علم وظائف الأعضاء فوظيفتي الرابط بين الطاقم الطبي وطاقم التدريب، عليك الحصول على شارة تدريب حتى تتمكن من التحدث بنفس لغة المدرب".

موسي ماتلابا

يعتبر ماتلابا أحد ثلاثي صنداونز محللي الأداء في الجهاز الفني، وسبق له دراسة علوم الرياضة في جامعة بريتوريا بجانب العمل في متجر DVD.

وكشف ماتلابا سر نجاح صنداونز في حوار صحفي عام 2018 قائلا: "علمنا أنفسنا وطورنا طرق عملنا، ذهبت لدراسة التحليل في أمستردام العام الماضي، كان من الجيد أن نرى أننا نقوم بنفس الأشياء التي تقوم بها فرق دولية".

وتابع "كنا محظوظين لكوننا مع خوسيه باروس مساعد مدرب موناكو وهو أيضا رئيس التحليل، أطلعنا على كيفية قيامهم بالأشياء هناك وهو بالضبط نفس الطريقة التي نعمل بها".

وكشف ماتلابا "مانشستر سيتي على سبيل المثال لديها ثمانية محللين للفريق الأول، لا نمتلك تلك الرفاهية في إفريقيا، لا تزال فرق تتعامل دون أهمية وجود محلل".

وعن التعامل مع موسيماني أوضح "لقد أرسى فلسفة وأسلوب لعب، وللفلسفة مناهج مختلفة في كيفية الهجوم والدفاع والانتقال بينهما، مهمتي مراقبة ذلك والتأكد من أننا نلعب وفقا لما حدده وتخطيط المطلوب منهم".

وأضاف "نتابع أيضا الفرق الكبرى حول العالم لتحديد أنماط واتجاهات حديثة، ولا عيب في نسخ شيء يتم إجراؤه بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته "قبل مجيئي إلى أبلغني موسيماني أنه لا توجد ساعات عمل معه، فنحن نعمل في كل وقت، يمكنه إرسال رسالة الساعة 3 فجرا حول شيء يريد إظهاره في التدريب ويجب أن نكون جاهزين في الصباح".

ولم يكتف ماتلابا بما حققه من نجاح مع صنداونز إذ انضم في يوليو الماضي للدراسة من أجل الحصول على رخصة التدريب UEFA C والتي يستضيفها الاتحاد الاسكتلندي.

كما درس موسيماني رخصة CAF PRO والتي كانت عبارة عن دورة تدريبية أقيمت عبر الانترنت بسبب ظروف السفر وجائحة فيروس كورونا.

وكشف ماتلابا أن موسيماني يشجع أعضاء الجهاز الفني على الدراسة بشكل أكبر لتأكيده أن المعرفة هي المفتاح للنجاح.