عدلي القيعي لـ في الجول: التعاقد مع موسيماني؟ أقول لجماهير الأهلي لا تقلقوا

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 19:06

كتب : بسام أبو بكر

عدلي القيعي

وجه عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه بشأن التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال القيعي لـFilGoal.com: "التعاقد مع بيتسو موسيماني؟ أقول لجماهير الأهلي بإذن الله لا تقلقوا".

وأضاف "لا نحب التعليق والحديث الآن عن المدير الفني الجديد خصوصا وأننا لم نعلم حتى هذه اللحظة بالتعاقد مع المدرب الجديد".

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وأتم تصريحاته "عندما نعلن التعاقد مع المدرب الجديد سنخرج للحديث ولكني سأكتفي بهذه الرسالة البسيطة لجماهير الأهلي عن التعاقد مع موسيماني".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صنداونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

وكشف FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر. (طالع التفاصيل)

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