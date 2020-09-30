خبر في الجول – الأهلي يستقر على توجيه الشكر لـ فايلر ويفوض محاميه لإنهاء إجراءات الفسخ

استقر الرأي داخل النادي الأهلي، على توجيه الشكر للمدير الفني السويسري ريني فايلر، عقب مواجهة الترسانة مساء اليوم الأربعاء في كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن القرار بشكل رسمي عقب اجتماع مجلس الإدارة صباح غد الخميس.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات الإبقاء على المدرب المتوج بالدوري والسوبر المحلي مع الأحمر فشلت تماما بسبب تمسكه بالسفر إلى سويسرا دون إعطاء إدارة الأهلي أي ضمانات مكتوبة حول عودته، بجانب غضب محمود الخطيب رئيس النادي بسبب قيام فايلر بتفويض وكيله ساشا إمباتشير للحديث باسمه، وتعنته من وجهة نظر الأحمر.

وفي المقابل، رد الأهلي بتفويض محاميه مونتيري – الذي أعد عقد التجديد مع فايلر – ليشرع في إجراءات فسخ التعاقد بداية من الأول من أكتوبر وهي بداية فترة السماح التي يمكن للطرفين فيها فسخ التعاقد دون دفع الشرط الجزائي، وتمتد حتى 10 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يغادر فايلر القاهرة فجر غد إلى زيوريخ.

وتولى فايلر قيادة الأهلي في صيف 2019 لمدة موسم قبل أن يجدد تعاقده في يونيو الماضي لمدة موسم جديد.

ويتيح عقد فايلر مع الأهلي الرحيل دون شروط جزائية في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر.

وكان الأهلي قد وضع ذلك البند من أجل إقناع فايلر بالاستمرار حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا التي كان مقررا لها الختام في 3 أكتوبر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المفترض ان يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.

ولم يخسر فايلر مع الأهلي سوى لقب السوبر المصري الذي أقيم في فبراير بعد تتويج الزمالك بركلات الترجيح.