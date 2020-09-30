تقرير جنوب إفريقي: موسيماني يستقيل من صنداونز لتدريب الأهلي

تقدم بيتسو موسيماني باستقالته من تدريب نادي ماميلودي صنداونز ليتولى مهمة تدريب الأهلي المصري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الجنوب إفريقي ارتبط بتولي تدريب الوداد المغربي والأهلي.

وأوضح التقرير أن المدرب الذي فاز للتو بلقب الدوري الخامس مع صنداونز سيتولى تدريب الأهلي بمجرد أن يكون متاحا، ما يعني أن المدرب الجنوب إفريقي سيقود الأهلي بداية من الأول من أكتوبر.

وكشف التقرير عن أنه تم التواصل مع موسيماني بعد آخر يوم في الدوري والذي شهد نهاية درامي قاد خلالها صاحب الـ56 عاما فريقه للفوز بلقب الدوري الـ10 في تاريخه على حساب كايزر تشيفز، وذلك مطلع الشهر الجاري.

ولم يكن واضحا خلال المفاوضات أن المدرب الجنوب إفريقي سيتولى تدريب الأهلي في حين أن النادي سيتعامل مع العقد الذي يمتد لـ4 أعوام مع مدربه.

وألمح التقرير إلى أن تقارير ربطت الأهلي بلوتشيانو سباليتي المدرب الإيطالي لكن محمود الخطيب رئيس النادي "معجب للغاية بالمدرب الجنوب إفريقي، وكان من أول الذين هنأوه حينما قاد الفريق للثلاثية المحلية هذا الموسم".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا رسميا منذ 4 أيام هنأ من خلاله فريق صنداونز بتتويجه بالثلاثية المحلية.

وقال المصدر للصحيفة الجنوب إفريقية: "النادي طلب منه تولي المهمة على وجه السرعة رغبة منهم في قيادة النادي للقب دوري الأبطال".

وواصل "آمل أن يكون صنداونز سعيدا بهذا الأمر، تلك أنباء جيدة لجنوب إفريقيا، تاريخيا لم يقد مدربا إفريقيا أسمر البشرة أي فريق من كبار شمال القارة، تلك ميزة شرفية لبيتسو، وشرف أيضا لجنوب إفريقيا وصنداونز كان مهد كل ذلك".

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

في حين أن يوجيش سينغ المدير العام للنادي الجنوب إفريقي قال: "رأينا تلك الأشياء على المواقع الالكترونية، لأن مدرب الأهلي استقال يوم الأحد".

وأشارت الصحيفة إلى أن موسيماني رفض التعليق على الأمر.

وكشف المصدر عن أن موسيماني حصل على كل الصلاحيات لاختيار من يرغب في العمل معهم. "لقد سمح له الأهلي بتعيين طاقمه الفني بالكامل، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا".

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

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