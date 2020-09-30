خبر في الجول – الاتفاق تم.. موسيماني يخلف فايلر في الأهلي

أتم الأهلي اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني سيوقع على عقد لتدريب الأهلي لمدة سنتين بناء على رغبته، يوقعه عندما يصل إلى القاهرة في الساعات المقبلة.

ويجلب موسيماني معه 3 مساعدين، هم رولاني موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسي ماتلابا كمحلل أداء، وهو ما يفتح الباب لاستمرار الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب الحراس مع الفريق. (طالع التفاصيل)

المدرب الجنوب الإفريقي، حسبما علم FilGoal.com، حظى بتأييد وموافقة داخل لجنة التخطيط، بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء.

ما وقف أيضا في صف ترشيح موسيماني، هو معرفته بالأهلي ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.

إجادة موسيماني للتعامل النفسي مع اللاعبين، والقبول الذي يحظى به جماهيريا من وجهة نظر لجنة التخطيط، كان سببا في ترشيحه بالفعل.

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صنداونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)