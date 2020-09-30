خبر في الجول – الاتفاق تم.. موسيماني يخلف فايلر في الأهلي

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 13:02

كتب : أحمد الخولي فادي أشرف

بيتسو موسيماني

أتم الأهلي اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني سيوقع على عقد لتدريب الأهلي لمدة سنتين بناء على رغبته، يوقعه عندما يصل إلى القاهرة في الساعات المقبلة.

ويجلب موسيماني معه 3 مساعدين، هم رولاني موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسي ماتلابا كمحلل أداء، وهو ما يفتح الباب لاستمرار الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب الحراس مع الفريق. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
خبر في الجول – موسيماني أبرز المرشحين لخلافة فايلر في تدريب الأهلي تقرير جنوب إفريقي: موسيماني يستقيل من صنداونز لتدريب الأهلي رسميا - صن داونز يعلن تجديد تعاقد موسيماني لمدة 4 مواسم

المدرب الجنوب الإفريقي، حسبما علم FilGoal.com، حظى بتأييد وموافقة داخل لجنة التخطيط، بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة في 2016 وكذلك خبرته العريضة في العمل بالقارة السمراء.

ما وقف أيضا في صف ترشيح موسيماني، هو معرفته بالأهلي ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.

إجادة موسيماني للتعامل النفسي مع اللاعبين، والقبول الذي يحظى به جماهيريا من وجهة نظر لجنة التخطيط، كان سببا في ترشيحه بالفعل.

وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صنداونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صنداونز لـ4 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيوجه الشكر إلى مدربه الحالي ريني فايلر عقب مواجهة الترسانة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود. (طالع التفاصيل)

بيتسو موسيماني ريني فايلر الأهلي مدرب الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أجندة أكتوبر - مواجهات قوية تنتظر الزمالك.. المصري وسموحة والرجاء 9 دقيقة | إفريقيا
أجندة أكتوبر - مواجهات نارية تنتظر الأهلي.. بيراميدز والوداد 9 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الاتفاق تم.. موسيماني يخلف فايلر في الأهلي 38 دقيقة | مصر
اسكواش - مواعيد مباريات اليوم الثالث من بطولة السلسلة الختامية 43 دقيقة | رياضات أخرى
رسميا - أستون فيلا يضم لاعب تشيلسي 52 دقيقة | ميركاتو
بيتسو موسيماني.. الأقدار قادته للمجد الإفريقي وعقدة المواجهات الإقصائية أمام الوداد ساعة | تقرير في الجول
قبل السوبر الألماني.. مدرب بايرن: دورتموند يلعب كرة قدم جذابة أحبها كثيرا ساعة | أوروبا
ليكيب: فياريال يقترب من ضم المصري هيثم حسن ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك