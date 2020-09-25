تقرير: مؤيد اللافي يقترب من الوداد المغربي

اقترب الوداد المغربي من حسم صفقة جديدة لصفوفه للموسم المقبل، وسيكون الليبي مؤيد اللافي لاعب الفريق الجديد في ثاني صفقاته الصيفية.

مؤيد اللافي النادي : اتحاد الجزائر الوداد البيضاوي

موقع "le 360 sport" المغربي كشف عبر مصدر مقرب من الوداد، حسم النادي ملف التعاقد مع مؤيد اللافي لمدة 3 سنوات.

وتفوق الوداد على الترجي التونسي وحسم الصفقة، إذ كان بطل تونس يرغب في تكوين ثنائية ليبية بجوار حمدو الهوني الذي جدد تعاقده مؤخرا. (طالع التفاصيل)

وفسخ اتحاد العاصمة الجزائري تعاقد اللافي في الأيام الماضية ليصبح انتقال إلى الوداد في صفقة انتقال حر.

اللاعب البالغ 24 عاما لعب لأهلي طرابلس الليبي ثم انتقل للشباب السعودي للفريق الجزائري في 2018.

وسجل اللافي 6 أهداف وصنع 9 في 38 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق الجزائري.

وأشارت القناة الرياضية المغربية أن الوداد حسم صفقة أيوب الكعبي لمدة 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

كما ظهر النجم البرازيلي روبرتو كارلوس أمس في فيديو كشف اقتراب انتقال إنزو زيدان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان من الانتقال للنادي المغربي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

توضيح رسمي من الأهلي بشأن فايلر

أول تعليق من مصطفى محمد على مفاوضات فنربخشة