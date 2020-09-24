منافس الأهلي - نجل زيدان "زميل كهربا السابق" يقترب من الوداد المغربي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:52

كتب : FilGoal

إنزو زيدان

يقترب نادي الوداد المغربي من ضم إنزو زيدان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وظهر البرازيلي روبرتو كارلوس وكيل اللاعب عبر فيديو نُشر على حساب أحد الصحفيين المغاربة على "تويتر" وقال: "أهلا الرئيس الناصيري أتحدث لك وآمل أن تنتهي صفقة ضم إنزو زيدان، لأن الفريق كبير في الدار البيضاء، يحيا الوداد".

إنزو سبق له اللعب بجوار محمود عبد المنعم كهربا الموسم الماضي في النصف الأول بقميص ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وخلال الستة أشهر الأولى من الموسم خاض صانع الألعاب 11 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات.

ومن ثم عاد كهربا إلى مصر من بوابة الأهلي، وفي يناير الماضي انضم لصفوف ألميريا الإسباني في الدرجة الثانية تحت قيادة جوتي هيرنانديز زميله والده السابق في ريال مدريد.

وخاض فقط 4 مباريات وفشل الفريق في التأهل للدوري الإسباني.

إنزو لعب بقميص الفريق الأول لريال مدريد في 2016-17 وسجل هدفا خلال 45 دقيقة خاضها ضد ديبورتيفو لينيوسا.

كما لعب لأندية ديبورتيفو ألافيس ولوزان السويسري ورايو ماخداهواندا الإسباني أيضا.

وكانت تقارير مغريبة قد أشارت إلى إتمام الوداد ضم أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

إنزو زيدان الوداد المغربي منافس الأهلي
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