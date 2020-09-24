مصطفى محمد: أريد الانضمام إلى فنربخشة.. أنا لاعب كرة ولا علاقة لي بالسياسة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 17:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه مع الزمالك في سموحة

عبّر مصطفى محمد لاعب الزمالك عن رغبته في الانضمام إلى فنربخشة التركي، وذلك في حوار مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وُسئل مصطفى محمد عن العرض التركي، وأجاب للصحيفة الفرنسية: "هذا صحيح، فنربخشة يريدني، وأنا أريد الانضمام إلى هذا النادي التركي العريق، أبلغ 23 عاما وهو الوقت المناسب لأخذ خطوة إلى الأمام والرحيل إلى أوروبا، أريد مغادرة مصر".

وعن معارضة مرتضى منصور رئيس الزمالك للخطوة بسبب المشاكل السياسية بين مصر وتركيا، أجاب مصطفى محمد: "نعم أعلم ذلك، وليس هناك شيء في يدي بهذا الخصوص، أنا لاعب كرة قدم محترف ولا علاقة لي بالسياسية. لاعبون مصريون آخرون لعبوا في تركيا مثل تريزيجيه والنني، أريد الرحيل إلى الدوري التركي في أسرع وقت لأتطور في هذه المسابقة العظيمة، أريد فقط القيام بوظيفتي".

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وأبدى فخره باللعب في صفوف الزمالك: "اللعب للزمالك شرف لي، إنه أحد أكبر أندية إفريقيا، اللعب له مليء بالحماسة دائما ومشجعو النادي عاطفيون للغاية، إنه مؤسسة كبيرة في مصر".

وأتم معلقًا على لقب "البلدوزر" الذي اكتسبه في الملاعب المصرية: "يعجبني هذا اللقب، أطلب الناس علي البلدوزر لأني أتمتع بالقوة، لكن مؤخرا تم تلقيبي بـ الأناكوندا".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد كشف عن وصول عرضين تركيين لـ مصطفى محمد قبل عدة أيام. (طالع التفاصيل)

كما أوضحت فرانس فوتبول أن فنربخشة يريد ترميم صفوفه بضم مصطفى محمد ومبوانا ساماتا لاعب أستون فيلا. (طالع التفاصيل)

وذكر التقرير أن فنربخشة عرض على الزمالك 2,5 مليون يورو مقابل مصطفى محمد، لكن النادي المصري يأمل في الحصول على 3 أو 4 ملايين يورو مقابل مهاجمه الشاب.

وكان مصطفى محمد أحد أبرز المساهمين في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما الصيف الماضي وبالتالي تأهلها إلى أولمبياد طوكيو.

المهاجم صاحب الـ22 عاما لعب معارا للداخلية، ثم طنطا، ثم طلائع الجيش، قبل أن يعود للزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخاض مصطفى محمد 35 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجّل خلالها 12 هدفا، وصنع 3 أهداف.

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