منافس الأهلي - تقارير مغربية: الكعبي انضم لـ الوداد وجاهز لنصف نهائي دوري الأبطال

يقترب الوداد المغربي من الحصول على دفعة هجومية قوية قبل لقاء الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لقناة الرياضية المغربية فأن الوداد تعاقد مع المهاجم أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع هيبي تشينا فورتشين.

وحسب موقع "le 360 sport" المغربي فأن الكعبي قد يشارك في مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الموقع المغربي "سيُحرم فريق الوداد الرياضي من خدمات لاعبه الجديد/ القديم، أيوب الكعبي خلال المباراة التي ستجمعه منتصف الشهر المقبل، بمركب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وقد يخوض اللاعب مباراة الإياب في القاهرة بعد أسبوع "باعتبار أن مرحلة الانتقالات الصيفية ستفتح بعد موعد إجراء مباراة الذهاب" حسب التقرير.

المهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتشين الصيني.

وعاد الكعبي من جديد إلى المغرب ولكن ليظهر بقميص الوداد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود من جديد لفريقه ثم يفسخ عقده ويصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وخلال فترته مع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينهم 4 في دوري الأبطال.

ولعب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة المغربية، قبل أن ينضم لنهضة بركان.

أثناء تواجده مع فريق نهضة بركان، كان الكعبي قريبا من الانضمام لـ الزمالك، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب للدوري الصيني.

وسجل الكعبي 9 أهداف وصنع هدفين بقميص هيبي فورتين الصيني.

على المستوى الدولي، سجل الكعبي هدفين خلال ظهوره في 9 مباريات مع المنتخب، كما فاز بجائزة هداف أمم إفريقيا للمحليين في 2017.

لقاء الذهاب سيقام في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب في مصر في الـ23 من الشهر ذاته.