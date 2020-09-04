الترجي يجدد عقد الهوني حتى 2023.. واللاعب: تلقيت عروضا مصرية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 12:13

كتب : FilGoal

حمدو الهوني - الترجي التونسي - كأس العالم للأندية

أعلن نادي الترجي التونسي التجديد لجناحه الليبي حمدي الهوني حتى صيف 2023.

حمدو الهوني

النادي : الترجي

الترجي

الليبي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال لـ الزمالك وبيراميدز وفقا لبعض التقارير، ليغلق الباب ويجدد للترجي.

الهوني قال عبر فيديو على حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي: "سعيد جدا بالتجديد، كان لدي عروض رسمية من أندية مصرية وخليجية وفضلت المواصلة مع الترجي وتحقيق ألقاب مع النادي".

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وتابع "أشعر بالراحة هنا والجمهور يحبني والعامل المادي ليس كل شيء، المال آخر همي وبالنسبة لي محبة الجمهور هي ما جعلتني أجدد تعاقدي".

وواصل "أتمنى تقديم الإضافة للفريق والظهور بأداء جيد".

وأتم "جمهور الترجي يستحق كل خير ولن نبخل عليهم".

الهوني انضم للترجي في يناير 2019 من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وخاض 46 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 9.

وحقق اللاعب البالغ 26 عاما لقب الدوري التونسي مرتين والسوبر التونسي ودوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي 2019.

ويعد الليبي أول لاعب عربي يسجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية عندما هز شباك السد القطري في مباراة المركز الخامس في نسخة 2019.

حمدو الهوني الترجي
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