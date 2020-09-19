بارتوميو: عدد توقيعات سحب الثقة مفاجئ.. ولا نرغب في الاستقالة

ناقش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، مسألة التوقيعات التي جُمعت لسحب الثقة من إدارته وعقد انتخابات مبكرة.

وقال بارتوميو لمحطة TV3 الكتالونية: "نثق في كومان ونتحمس للمشروع معه".

وأضاف: "أرى أن الفريق في حالة مميزة، يتدربون بكثير من الحماس".

وعن حملة سحب الثقة: "عدد التوقيعات مرتفع وقد فاجأنا، نحن نادٍ ديمقراطي ولدينا 10 أيام للتأكد من صحة التوقيعات، إنها عملية كاملة الشفافية وسنواصل العمل، يتبقى لدينا بضعة أيام في سوق الانتقالات".

واعترف: "مجلس الإدارة متفاجئ من عدد التوقيعات، لكننا نحترم الديمقراطية وقوانين النادي".

وشدد: "لم يرغب أي شخص في الاستقالة، النادي لن يتوقف لأن لدينا الكثير من العمل، سنواصل العمل وننتظر ما سيحدث".

وواصل: "لم يخبرني أي إداري بأي شيء، كل شخص مركز على عمله، نقوم بما يتوجب علينا فعله فيما يخص هذا التصويت".

وعن أزمة ليونيل ميسي: "كرئيس لـ برشلونة لن أدخل في أي نزاع مع ميسي، إنه يتحدث داخل الملعب دائما".

وأوضح: "لم يكن ممكنا أن أسمح برحيل أفضل لاعب في العالم، علينا أن نبارك لأنفسنا استمرار ميسي معنا".

وأكد: "نريد من ميسي أن يعتزل في برشلونة".

وعن تصريحات رئيس ليون التي قال فيها أن برشلونة لا يملك الأموال لشراء ممفيس ديباي، أوضح: "الأموال ليست مشكلة في مفاوضاتنا مع ليون، برشلونة لديه الموارد الكافية، لكن قبل أن ينضم لاعب يجب أن يرحل غيره من الفريق".

وعلّق على وضع لويس سواريز الذي خرج من حسابات رونالد كومان: "لويس سواريز لاعب في برشلونة، إنه أحد أهم لاعبي هذا النادي، ولديه عقد سارٍ معنا".

وعند سؤاله عن لاوتارو مارتينيز أوضح: "لن أتحدث عن أسماء بعينها، لكن برشلونة حاله حال العديد من الأندية، مداخيله انخفضت، نعاني من مشاكل اقتصادية وعلينا التأقلم مع ذلك، علينا تخفيض الأجور وأن نحترم قوانين اللعب المالي النظيف، وحاليا لا توجد مساحة لاستقدام لاعبين جدد إن لم يرحل أحد".

كما علّق على خروج ريكي بويج من حسابات المدرب: "كومان سيبقى هنا للعديد من السنوات، أتمنى له كل النجاح، إنه رمز في برشلونة، هو سيتحدث مع اللاعبين، لا يمكن التعويل عما يُنشر في الصحافة، لدينا قائمة كبيرة للغاية، وكومان سيختار أفضل عناصر ممكنة، الإدارة تضع ثقة كاملة في كومان وقراراته سيتم تقبلها".

وأتم موضحا موقف النادي من لجوء كيكي سيتيين المدرب السابق للقضاء من أجل تسوية خروجه من برشلونة: "لا أريد الحديث عن سيتيين، تم إخطاره بإقالته، وتم التفاوض على خروجه وديا من النادي ولم يتم التوصل لاتفاق، الآن المحكمة ستقرر في هذا الشأن. الآن دعونا نتحدث عن المشروع الجديد وألا نلتفت لأمور من الماضي".

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