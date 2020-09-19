راك 1: كومان أخبر ريكي بويج بخروجه من حساباته

يواصل رونالد كومان المدير الفني الجديد لـ برشلونة مجزرته في الفريق، وضحيته المقبلة هو الشاب ريكي بويج.

ريكي بويج النادي : برشلونة برشلونة

كومان أخرج من حساباته في وقتٍ سابق كلٍ من لويس سواريز، وأرتورو فيدال، ورافينيا ألكانتارا، ولم يكتف بذلك.

إذاعة "راك 1" الكتالونية ذكرت أن كومان أخبر بويج بالفعل أنه لن يعتمد عليه هذا الموسم.

❗️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @gerardromero Ronald Koeman ha comunicat a Riqui Puig que no compta amb ell per aquesta temporada. 👉 El migcampista s'ha quedat fora de la llista de convocats per disputar el Trofeu Joan Gamper#frac1 pic.twitter.com/CvufNFhvJL — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 19, 2020

ليفتح كومان باب الرحيل أمام بويج، ويخرجه تماما من حساباته.

كومان استبعد بويج بالفعل من قائمة مباراة إلتشي في كأس جوان جامبر الودية اليوم السبت.

بويج (21 عاما) شارك في 11 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي مع برشلونة، ويعد أحد أهم مواهب أكاديمية لا ماسيّا.

لاعب الوسط قصير القامة يتواجد بين جدران برشلونة منذ عمر الرابعة عشر.

ورغم رحيل إيفان راكيتيتش، وأرتور ميلو هذا الصيف، إلا أن كومان يعوّل بشكلٍ كبير على الوافد الجديد ميراليم بيانيتش رفقة فرينكي دي يونج وسيرخيو بوسكيتس في خط وسط الفريق.

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