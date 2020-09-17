عدد الأصوات اكتمل.. حملة سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة تنجح

نجحت حملة سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في جمع 20 ألف و731 صوتا بعد الحصول على توقيع أعضاء البلوجرانا وهو زيادة بأكثر من 4 آلاف صوت من الحد الأدنى المسموح.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن حملة سحب الثقة كان المطلوب منها جمع 16 ألف و300 صوتا وهو ثلثي عدد أعضاء برشلونة.

وبناء على ما تم حصده فإن الحملة ستبدأ في الأيام المقبلة بشكل قانوني سحب الثقة من بارتوميو وذلك بعد إجراء تدقيق في صحة الأصوات التي تم جمعها.

وإذا ما تم التأكد من صحة 16 ألف و520 توقيعا فإن أعضاء برشلونة سيصوتون في شهر أكتوبر المقبل على إن كان يظل بارتوميو ومجلس إدارته في مناصبهم حتى موعد الانتخابات في شهر مارس.

أم أنه يجب سحب الثقة فورا ويتولى إدارة برشلونة مجلس مؤقت ويدعو لانتخابات مبكرة في خلال 40 إلى 3 أشهر.

هذا يعني أن الانتخابات قد تُجرى في يناير أي قبل الموعد المحدد سلفا بشهرين.

وقال المتحدث باسم الحملة مارك دوتش: "إن الوصول لهذا الرقم أمر مشين لبارتوميو، لأنه لو كان لدي 20 ألف معارض فسوف أستقيل".

وتابع "الأمر ليس متعلقا بالهزيمة 8-2 من بايرن ميونيخ أو أن ليونيل ميسي أراد الرحيل بل متعلق بالكورات العديدة التي حدثت خلال شهرين أو ثلاثة".