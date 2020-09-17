بيان – سيتيين: برشلونة لم يخطرنا بالإقالة سوى أمس.. سنتخذ الإجراءات القانونية ضده

كشف كيكي سيتيين المدير الفني السابق لـ برشلونة، عن عدم تلقيه إخطار كتابي بإقالته سوى أمس الأربعاء، وأوضح أنه سيتجه للقضاء ضد النادي.

سيتيين أقيل من تدريب برشلونة قبل شهر من الآن عقب الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف على يد بايرن ميونيخ، وعوّضه رونالد كومان في القيادة الفنية للفريق.

ونشر سيتيين بيانا بالنيابة عنه ومساعديه الثلاثة: إيدير سارابيا، وجون باسكونا، وفران سوتو.

وقال سيتيين في البيان أنه "بعد صمت تام من إدارة برشلونة دام لمدة شهر كامل، وعدة مطالبات مختلفة من جانبنا، تلقينا يوم أمس فقط أول إخطار رسمي بالإقالة عبر الفاكس".

وأوضح سيتيين أنه "من المعروف أن نادي برشلونة ورئيسه أعلنوا يوم 17 أغسطس قرار الإقالة بشكلٍ فوري".

وأوضح المدرب السابق لـ برشلونة أنه رغم ذلك "لم يتلق وثيقة كتابية بإقالته سوى يوم 16 سبتمبر (أي بعد شهر كامل)، دون أن تشتمل على أي تسويات".

ويرى سيتيين أن "نية الإدارة عدم الالتزام بالعقود الموقّع عليها يوم 14 يناير 2020" عندما تم استقدامه لتدريب الفريق.

وأخيرا أفاد سيتيين أنه وطاقمه سيسلّمون المسألة لمحامين، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.

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