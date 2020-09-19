خبر في الجول – جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ومحاولات لإقناعه

اعتذر السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، عن عدم تدريب الفريق مرة أخرى، رغم كونه المرشح الذي استقرت عليه إدارة الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن اعتذار جروس لمسؤولي الزمالك، جاء لأسباب صحية.

ويعاني جروس من مشكلة في عينه اليسرى، وبعد أن تلقى عرض الزمالك استشار طبيبه في إمكانية قبوله العرض الذي يأتي بعد أشهر من إعلانه اعتزاله التدريب.

ولكن حسبما علم FilGoal.com، فإن جروس في حاجة لإجراء جراحة خلال الأسبوع المقبل، والحصول على راحة لمدة 10 أيام، ما سيصعب فكرة توليه تدريب الزمالك وبالتالي جاء اعتذاره عن عدم قبول المهمة.

ورغم ذلك، تٌجرى محاولات ثانية لإقناع جروس بقبول المهمة.

وعلم FilGoal.com أن جروس أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي الزمالك على فكرة قيادته للفريق في وقت سابق، وطلب منحه 24 ساعة لحسم قراره، والذي جاء بالرفض. (طالع التفاصيل)

مسؤولو الزمالك جهزوا بالفعل خطة بديلة في حالة رفض جروس لعرضهم، خطة قد تشهد خطوات أكبر في مفاوضات كانت مع أسماء مثل جوزفالدو فيريرا وجيمي باتشيكو وغيرهما، وقد تشهد ظهور أسماء جديدة في قائمة المرشحين لقيادة الفريق، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويحاول مسؤولو الزمالك حسم ملف المدرب في أسرع وقت ممكن لإتاحة الوقت أمامه بشكل أطول قبل المواجهة المنتظرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جروس صاحب الـ 66 عاما سبق وقد أعلن اعتزاله التدريب في مايو من العام الحالي.

السويسري له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة جروس.

ورفع جروس اللقب الإفريقي الغالي قبل أن يعود من جديد لأهلي جدة في تجربة ثالثة لم يُكتب لها النجاح هذه المرة.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

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