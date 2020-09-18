مرتضى: جروس وفيريرا وباتشيكو وكالديرون مرشحين لتدريب الزمالك.. و"الخائن" كارتيرون لم يدفع الشرط الجزائي

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وجود الثلاثي كريستيان جروس وجيمي باتشيكو وجوزفالدو فيريرا في قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

وقال مرتضى منصور: "جروس وفيريرا وباتشيكو وكالديرون هم المرشحين لتدريب الزمالك".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناتي TEN والزمالك "المدربون الأربعة وافقوا بالفعل على تدريب الزمالك ويتحدثون الآن حول الأجهزة المعاونة لهم".

رئيس الزمالك واصل "الإعلان عن اسم المدرب الجديد لنادي الزمالك سيكون أحد يومي السبت أو الأحد المقبلين".

وشدد "المدرب الجديد لن يكون مصريا وهذا أمر مؤكد".

وأوضح "التجربة أثبتت لي أن عوامل فشل المدرب المصري أكبر من الأجنبي، والجمهور يتحمل أي شيء من المدرب الأجنبي على عكس المصري".

وهاجم مرتضى منصور، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق متهما إياه بـ"الهروب من الزمالك".

وزعم مرتضى "كارتيرون الخائن النصاب لم يدفع أي مليم من الشرط الجزائي".

وأتم "كارتيرون هرب من الزمالك ولم نحصل على أي مليم من الشرط الجزائي".

ورحل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق.(طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.(طالع التفاصيل)

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